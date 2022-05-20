Павло Кириленко повідомив, що вдовж лінії фронту росіяни продовжують відкривати вогонь. Відповідну заяву голова Донецької ОВА зробив в ефірі "Єдиних новин", повідомляє 24 канал.

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Кириленко розповів, що, зокрема, ворог гатить по Мар'їнці, Красногорівці, Авдіївці, Торецьку.

По Бахмуту сьогодні було багато влучань. Саме 6 ударів завдали – це ракетні та авіаційні удари. На щастя, люди – живі-здорові. Вони перебували в укриттях,

– заявив Кириленко.

Він також наголосив, що обстріли 19 травня – ще одне підтвердження, як зухвало діє ворог. Він нищить усю цивільну інфраструктуру навіть у містах, які – відносно віддалені від лінії фронту.

Росіяни намагаються захопити трасу Лисичанськ – Бахмут:

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що ситуація на території Луганської області залишається складною. Російські окупанти зосередили усі зусилля, аби спробувати:

захопити Сєвєродонецьк;

та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.

За словами Гайдая, метою російських окупантів є "відрізати" усю Луганщину від сполучення з іншими регіонами. Голова ОВА наголосив: це унеможливить евакуацію місцевих жителів, а також – доставлення гуманітарних вантажів.

Наразі рятувальники продовжують допомагати місцевим жителям. Зокрема, підвозять місткості з питною водою.

У Сєвєродонецьку – жахлива ситуація. Російські загарбники руйнують буквально все. Люди залишаються без електрики та водопостачання. Ворожі снаряди летять навіть у лікарню. Там досі перебувають медики.

"Вони просто хочуть знищити місто. В принципі, як завжди. Всюди, куди вони (окупанти – 24 канал) приходять, там все спалене і розстріляне. Ми й надалі продовжуємо розвозити гуманітарні вантажі, займатися евакуацією", – наголосив Гайдай.

Він зауважив, що рятувальники, а також інші небайдужі люди намагаються допомогти місцевому населенню та українським захисникам та захисницями, як тільки можуть.

Зокрема, у Гірську громаду вдалося передати автомобіль швидкої допомоги.

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти Луганщину. Ситуація на території області залишається складною. Однак відчайдушна оборона триває.

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