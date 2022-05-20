Павел Кириленко сообщил, что вдоль линии фронта россияне продолжают открывать огонь. Соответствующее заявление глава Донецкой ОВА сделал в эфире "Единых новостей", сообщает 24 канал.

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Кириленко рассказал, что, в частности, враг стреляет по Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Торецку.

По Бахмуту сегодня было много попаданий. Именно 6 ударов нанесли – это ракетные и авиационные удары. К счастью, люди – живы-здоровы. Они находились в укрытиях,

– заявил Кириленко.

Он также подчеркнул, что обстрелы 19 мая – еще одно подтверждение, как дерзко действует враг. Он уничтожает всю гражданскую инфраструктуру даже в городах, которые относительно удалены от линии фронта.

Россияне пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут:

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что ситуация на территории Луганской области остается сложной. Российские оккупанты сосредоточили все усилия, чтобы попробовать:

захватить Северодонецк;

и взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут.

По словам Гайдая, целью российских оккупантов является "отрезать" всю Луганщину от сообщения с другими регионами. Глава ОВА подчеркнул: это сделает невозможным эвакуацию местных жителей, а также – доставку гуманитарных грузов.

В настоящее время спасатели продолжают помогать местным жителям. В частности, подвозят емкости с питьевой водой.

В Северодонецке – ужасная ситуация. Российские захватчики разрушают практически все. Люди остаются без электричества и водоснабжения. Вражеские снаряды летят даже в больницу. Там до сих пор находятся медики.

"Они просто хотят уничтожить город. В принципе, как всегда. Везде, куда они (оккупанты – 24 канал) приходят, там все сожжено и расстреляно. Мы и дальше продолжаем развозить гуманитарные грузы, заниматься эвакуацией", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что спасатели, а также другие небезразличные люди пытаются помочь местному населению и украинским защитникам, как только могут.

В частности, в Горную общину удалось передать автомобиль скорой помощи.

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать Луганщину. Ситуация на территории области остается сложной. Однако отчаянная оборона продолжается.

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