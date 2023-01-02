Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что россияне продолжают собираться огромными группами.
К теме Враг не скроется, – Буданов предположил, что удары по территории России будут все глубже.
Военный обозреватель отметил, что подобные случаи были и в Мелитополе, во многих городах на Донбассе, в том числе и под Лисичанском.
По его словам, российское командование не провело работу над ошибками, они почему-то ошибочно были убеждены, что такой концентрации военных ничего не угрожает.
Это количество равно батальонно-тактической группе, вся она будет выведена из строя и будет уменьшена ее боеспособность. Также там уничтожены не менее 10 единиц военной техники. Так что, конечно, стратегически это ошибка российского военного командования, но нам это к лучшему,
– заявил Мусиенко.
Он говорит, что кроме ошибки России, это была и проведенная разведка украинских военных – ВСУ установили местонахождение оккупантов и точно ударили в цель.
Военный обозреватель вспомнил, что подобная огромная потеря оккупантов была летом 2022 года во время штурма реки Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области. Тогда они тоже потеряли целую батальонно-тактическую группу и многие техники.
"Сейчас снова была подобная ошибка и поражение, которое займет свою страницу в истории этой войны", – считает Мусиенко.
Мусиенко рассказал о "хлопке" в Макеевке и ситуации на фронте: видео
Признает ли Россия огромные потери в Макеевке
По мнению эксперта, Россия не признает столь огромные потери своих военных в Макеевке. "Раньше, когда гибли многие военные, туда отправляли целую комиссию, ездило командование, но дальше это все "утихало", – напомнил Мусиенко.
Обозреватель заверил, что у России нет гражданского контроля за сектором обороны и безопасности, как есть в Украине и других развитых странах, поэтому не стоит ожидать чего-то. В России редко обнародуют следующие данные.
Это началось с загадочной гибели экипажа субмарины "Курск", как только Путин пришел к власти. Это продолжается до сих пор в российско-украинской войне, поэтому правду (об ударе в Макеевке – 24 канал) российское командование не обнародует и будет максимально скрывать,
– считает Мусиенко.
По его словам, ВСУ удачно провели разведывательную работу средствами РЭР, они увидели скопление кафиров и нанесли удар. "Получается, что мобилизовать российское командование может, но непонятно как там с дисциплиной и порядком. Проблемы в российской армии серьезные", – добавил эксперт.
Что известно о "хлопке" в Макеевке: главное
- 1 января стало известно, что во временно оккупированной Макеевке у врагов раздался "хлопок". Взрывы были в 19-м училище города, где базировались оккупанты.
- По данным местных, там могло погибнуть ориентировочно 500 – 600 единиц личного состава врага. В Страткоме ВСУ заявили, что в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежением мер безопасности и курением в неустановленном месте" погибли ориентировочно 400 оккупантов, а еще 300 – ранены.
- Поэтому у русских возникла истерика, они жалуются и ищут виновных. В частности, заявили, что Сергей Шойгу "враг народа" и отметили, что в России принимают непрофессиональные решения. Более того, признали, что война в Украине для них провалена.
- Пропагандисты же сообщили, что россияне прибыли в училище № 19 в Макеевке, где базировалась живая сила и боекомплект. российскими СИМ-картами. Так их, мол, и вычислили.
- В минобороны России признали, что у них погиб личный состав в городе Макеевка Донецкой области, однако они назвали смешное количество погибших, которая не соответствует действительности – всего 63 российских военных.