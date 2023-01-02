Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що росіяни продовжують збиратися величезними групами.
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ВІйськовий оглядач зазначив, що подібні випадки були і в Мелітополі, багатьох містах на Донбасі, зокрема і під Лисичанськом.
За його словами, російське командування не провело роботу над помилками, вони чомусь помилково були переконані, що такій концентрації військових нічого не загрожує.
Ця кількість дорівнює батальйонно-тактичній групі, вона вся буде виведена з ладу і буде зменшена її боєздатність. Також там знищено щонайменше 10 одиниць військової техніки. Тож, звичайно, стратегічно це помилка російського військового командування, але нам це на краще,
– заявив Мусієнко.
Він каже, що окрім помилки Росії, це була і проведена розвідка українських військових – ЗСУ встановили місцезнаходження окупантів і точно вдарили в ціль.
Військовий оглядач пригадав, що подібна величезна втрата окупантів була влітку 2022 року під час штурму річки Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині. Тоді вони теж втратили цілу батальйонно-тактичну групу і багато техніки.
"Зараз знову була подібна помилка і поразка, яка займе свою сторінку в історії цієї війни", – вважає Мусієнко.
Мусієнко розповів про "бавовну" в Макіївці та ситуацію на фронті: відео
Чи визнає Росія величезні втрати в Макіївці
На думку експерта, Росія не визнає такі величезні втрати своїх військових в Макіївці. "Раніше, коли гинуло багато військових, туди відправляли цілу комісію, їздило командування, але далі це все "затихало", – нагадав Мусієнко.
Оглядач запевнив, що в Росії немає цивільного контролю за сектором оборони і безпеки, як є в Україні та інших розвинених країнах, тому не варто очікувати на щось. В Росії рідко оприлюднюють такі дані.
Це почалося з загадкової загибелі екіпажу субмарини "Курськ", як тільки Путін прийшов до влади. Це продовжується й досі в російсько-українській війні, тому правду (про удар в Макіївці – 24 канал) російське командування не оприлюднить і буде максимально приховувати,
– вважає Мусієнко.
За його словами, ЗСУ вдало провели розвідувальну роботу засобами РЕР, вони побачили скупчення окупантів і завдали удару. "Виходить, що мобілізувати російське командування може, але незрозуміло, як там з дисципліною та порядком. Проблеми в російській армії серйозні", – додав експерт.
Що відомо про "бавовну" в Макіївці: головне
- 1 січня стало відомо, що в тимчасово окупованій Макіївці у ворогів пролунала "бавовна". Вибухи були в 19-му училищі міста, де базувались окупанти.
- За даними місцевих, там могло загинути орієнтовно 500 – 600 одиниць особового складу ворога. У СтратКомі ЗСУ заявили, що внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтуванням заходів безпеки та курінням у невстановленому місці" загинули орієнтовно 400 окупантів, а ще 300 – поранені.
- Через це в росіян виникла істерика, вони бідкаються та шукають винних. Зокрема, заявили, що Сєргєй Шойгу "ворог народу" та зазначили що в Росії ухвалюють непрофесійні рішення. Ба більше, визнали, що війну в Україні для них провалено.
- Пропагандисти ж повідомили, що росіяни прибули до училища № 19 в Макіївці, де базувалася жива сила та боєкомплект, з російськими СІМ-картами. Так їх, мовляв, і вирахували.
- У міноборони Росії визнали, що у них загинув особовий склад в місті Макіївка на Донеччині, проте вони назвали смішну кількість загиблих, яка не відповідає дійсності – лише 63 російських військових.