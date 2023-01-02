Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що росіяни продовжують збиратися величезними групами.

До теми Ворог не сховається, – Буданов припустив, що удари по території Росії будуть все глибшими

ВІйськовий оглядач зазначив, що подібні випадки були і в Мелітополі, багатьох містах на Донбасі, зокрема і під Лисичанськом.

За його словами, російське командування не провело роботу над помилками, вони чомусь помилково були переконані, що такій концентрації військових нічого не загрожує.

Ця кількість дорівнює батальйонно-тактичній групі, вона вся буде виведена з ладу і буде зменшена її боєздатність. Також там знищено щонайменше 10 одиниць військової техніки. Тож, звичайно, стратегічно це помилка російського військового командування, але нам це на краще,

– заявив Мусієнко.

Він каже, що окрім помилки Росії, це була і проведена розвідка українських військових – ЗСУ встановили місцезнаходження окупантів і точно вдарили в ціль.

Військовий оглядач пригадав, що подібна величезна втрата окупантів була влітку 2022 року під час штурму річки Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині. Тоді вони теж втратили цілу батальйонно-тактичну групу і багато техніки.

"Зараз знову була подібна помилка і поразка, яка займе свою сторінку в історії цієї війни", – вважає Мусієнко.

Мусієнко розповів про "бавовну" в Макіївці та ситуацію на фронті: відео

Чи визнає Росія величезні втрати в Макіївці

На думку експерта, Росія не визнає такі величезні втрати своїх військових в Макіївці. "Раніше, коли гинуло багато військових, туди відправляли цілу комісію, їздило командування, але далі це все "затихало", – нагадав Мусієнко.

Оглядач запевнив, що в Росії немає цивільного контролю за сектором оборони і безпеки, як є в Україні та інших розвинених країнах, тому не варто очікувати на щось. В Росії рідко оприлюднюють такі дані.

Це почалося з загадкової загибелі екіпажу субмарини "Курськ", як тільки Путін прийшов до влади. Це продовжується й досі в російсько-українській війні, тому правду (про удар в Макіївці – 24 канал) російське командування не оприлюднить і буде максимально приховувати,

– вважає Мусієнко.

За його словами, ЗСУ вдало провели розвідувальну роботу засобами РЕР, вони побачили скупчення окупантів і завдали удару. "Виходить, що мобілізувати російське командування може, але незрозуміло, як там з дисципліною та порядком. Проблеми в російській армії серйозні", – додав експерт.

Що відомо про "бавовну" в Макіївці: головне