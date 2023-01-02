В інтерв'ю у Кирила Буданова запитали, чи завдала Україна ударів по російській авіабазі. Натомість він відповів, що відповідь на це питання можна буде дізнатися аж після закінчення війни.

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Атак по Росії може стати більше

Буданов сказав, що радий бачити атаки по Росії й вважає, що з часом їх стане більше. Натомість він не може сказати, чи справді їх організовує Україна.

Зараз я не можу відповісти на це питання. Тільки після закінчення війни,

– сказав начальник ГУР.

При цьому він додав, що удари по країні-агресорці з часом будуть "все глибшими і глибшими".

Також він нагадав, що Криму – це територія України, окупована Росією. Тож там Україна може використовувати будь-яку зброю, яку вважає за потрібне.