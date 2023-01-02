У цьому переконані навіть пропагандисти, які завжди співали під дудку Путіна. Проте цього разу вони критикують ситуацію та закликають нібито "зробити висновки", що виглядає доволі безглуздо на фоні понад 100 тисяч загиблих окупантів.

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Що кажуть вороги про Макіївку

У міноборони Росії заявили, що нібито ЗСУ "вдарили" з артилерійської системи HIMARS шістьма снарядами по окупантах в Макіївці. Влучили в пункт тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил Росії.

За даними росіян, нібито два снаряди збила їхня ППО, натомість чотири – влучили по окупантах.

Внаслідок ураження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російських військовослужбовців,

– заявили в Шойгу.

Та навіть самі пропагандисти в це не вірять та озвучують іншу кількість втрат. Так, російський пропагандист Володимир Романов написав, що станом на 15 годину 2 січня нібито тільки 200 загиблих.

Не змовчала й відома пропагандистка та прихильниця Путіна Маргарита Симоньян. Вона написала довгий текст про 10 місяців війни, згадала в ньому очільника Кремля, хвалила його та підлизувалась. Однак таки визнала, що нібито з "ситуації у Макіївці треба зробити найжорсткіші висновки".

Саме так яра прихильниця Путіна відповіла на слова пропагандиста Даніїла Безсонова, який зауважив, що, судячи з усього, високе командування досі не знає про можливості HIMARS.

Посіпака Путіна також почав повчати російське керівництво, що їм треба було краще ховати особовий склад. Мовляв, на Донбасі достатньо безпечних місць або можна було їх створити.

Проте, очевидно, російській владі глибоко байдуже на їхній особовий склад, адже вони використовують його суто як "гарматне м'ясо". Наприклад, тих, хто відступає, кадирівці вбивають самі.

Важливо! Українська влада не коментувала бідкання росіян та заяви про HIMARS.

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