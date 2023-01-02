Так, 1 січня, за кілька хвилин до Нового року, у тимчасово окупованій Макіївці потужна "бавовна" завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів, в основному мобілізовані. Місцеві повідомляли про значні втрати серед загарбників. Втім, у ЗСУ наразі не коментували ситуації.

Варто відзначити, що тих, хто не хоче воювати в Україні, росіяни можуть вбивати самі. Так, п'ять російських офіцерів зникли після того, як відмовились брати участь у війні.