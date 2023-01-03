Выросли они буквально за последний месяц. Более того, расположены они очень близко от Херсонской области.
Читайте также Россияне строят оборонные сооружения на админгранице с Крымом, – Хлань о ситуации на левом берегу
Что происходит на админгранице с Крымом
На последних спутниковых снимках видны траншеи, построенные российскими войсками на севере Крыма,
– отметил Брэди Африк.
Аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства добавил, что эти позиции российские захватчики выстроили буквально за последний месяц. Более того, расположены они буквально в 10 километрах от Херсонской области.
Впоследствии аналитик показал, как выглядят траншеи вблизи. На видео четко видна вся линия обороны, которую российские войска построили, чтобы защититься от Вооруженных Сил Украины.
Однако уже почти очевиден факт, что оккупантов эти траншеи могут не спасти, учитывая, как ВСУ бьют в тыл врага.
Заметьте Оккупантам будет некуда бежать: военный аналитик допустил, как ВСУ уволят Крым
Что происходит в Крыму
- Буквально 15 декабря 2022 года в Минобороны Украины заявили, что не позволят российским оккупантам испортить очередной сезон отпусков. Так в министерстве отреагировали на заявления местных о том, что россияне пляжи на восточном побережье полуострова изуродовали траншеями и бетонными укреплениями.
- Кроме того, на 18 декабря стало известно, что враги боятся высадки украинского десанта. Именно поэтому, по данным нашей разведки, они обустраивают в Крыму сеть минных заграждений, окопов и траншей. В частности, это происходит вдоль берега у села Молочное Сакского района, расположенного буквально в 3 километрах от трассы Евпатория – Черноморское.
- Более того, россияне устанавливают так называемые "зубы дракона" – ряд бетонных пирамид, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.
- Несмотря на усилия оккупантов, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина освободит Крым от врагов до осени 2023 года. Подробнее об этом читайте здесь.