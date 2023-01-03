Выросли они буквально за последний месяц. Более того, расположены они очень близко от Херсонской области.

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На последних спутниковых снимках видны траншеи, построенные российскими войсками на севере Крыма,

– отметил Брэди Африк.

Аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства добавил, что эти позиции российские захватчики выстроили буквально за последний месяц. Более того, расположены они буквально в 10 километрах от Херсонской области.

Впоследствии аналитик показал, как выглядят траншеи вблизи. На видео четко видна вся линия обороны, которую российские войска построили, чтобы защититься от Вооруженных Сил Украины.

Однако уже почти очевиден факт, что оккупантов эти траншеи могут не спасти, учитывая, как ВСУ бьют в тыл врага.

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