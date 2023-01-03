Виросли вони буквально протягом останнього місяця. Ба більше, розташовані вони дуже близько від Херсонської області.
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Що відбувається на адмінмежі з Кримом
На останніх супутникових знімках видно траншеї, побудовані російськими військами на півночі Криму,
– відзначив Бреді Афрік.
Аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва додав, що ці позиції російські загарбники збудували буквально протягом останнього місяця. Ба більше, розташовані вони буквально за 10 кілометрів від Херсонської області.
Згодом аналітик показав, як виглядають траншеї зблизька. На відео чітко видно всю лінію оборони, яку російські війська збудували, щоб захиститись від Збройних Сил України.
Проте вже майже очевидним є факт, що окупантів ці траншеї можуть не врятувати, зважаючи на те, як ЗСУ б'ють в тил ворога.
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Що відбувається в Криму
- Буквально 15 грудня 2022 року в Міноборони України заявили, що не дозволять російським окупантам зіпсувати черговий сезон відпусток. Так в міністерстві відреагували на заяви місцевих про те, що росіяни пляжі на східному узбережжі півострова понівечили траншеями та бетонними укріпленнями.
- Окрім того, станом на 18 грудня стало відомо, що вороги бояться висадки українського десанту. Саме тому, за даними нашої розвідки, вони облаштовують в Криму мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Зокрема, це відбувається вздовж берега біля села Молочне Сакського району, що розташоване буквально за 3 кілометри від траси Євпаторія – Чорноморське.
- Ба більше, росіяни встановлюють так звані "зуби дракона" – ряд бетонних пірамід, що повинні зупинити просування важкої техніки.
- Попри зусилля окупантів, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим від ворогів до осені 2023 року. Детальніше про це читайте тут.