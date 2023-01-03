Виросли вони буквально протягом останнього місяця. Ба більше, розташовані вони дуже близько від Херсонської області.

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На останніх супутникових знімках видно траншеї, побудовані російськими військами на півночі Криму,

– відзначив Бреді Афрік.

Аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва додав, що ці позиції російські загарбники збудували буквально протягом останнього місяця. Ба більше, розташовані вони буквально за 10 кілометрів від Херсонської області.

Згодом аналітик показав, як виглядають траншеї зблизька. На відео чітко видно всю лінію оборони, яку російські війська збудували, щоб захиститись від Збройних Сил України.

Проте вже майже очевидним є факт, що окупантів ці траншеї можуть не врятувати, зважаючи на те, як ЗСУ б'ють в тил ворога.

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