Місцеві мешканці повідомляють, що пляжі на східному узбережжі півострова понівечені траншеями та бетонними укріпленнями. Проте у Міноборони зазначили, що не дозволять окупантам зіпсувати черговий сезон відпусток.
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Налякані окупанти сподіваються, що зможуть уникнути зустрічі з українськими військовими. Зокрема, російські найманці укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.
За даними ГУР, вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.
Окупанти риють траншеї на пляжах у Криму / Фото Міноборони України
Також загарбники додатково встановлюють так звані "зуби дракона" – ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.
Ситуація в Криму: що відомо
- Анексований у 2014 році Крим став початком російської агресії в Україні. Ключем до вирішення збройного конфлікту є окупований Крим.
- Олексій Арестович повідомив, що Україна не буде відмовлятися від звільнення Криму попри будь-які застереження західних лідерів. Крим – це тимчасово окупована територія, а отже, може бути звільнена так само, як і інші.
- Напередодні стало відомо, що аеродром у Джанкої став головним логістичним хабом війська окупантів. Відомо, що там базується змішаний авіаційний полк ворога. Мовиться про ескадрилью штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24.
- За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, наші військові звільнять АР Крим вже за пів року. Звідти тікатимуть усі окупанти, які цинічно привласнили наше майно.