Місцеві мешканці повідомляють, що пляжі на східному узбережжі півострова понівечені траншеями та бетонними укріпленнями. Проте у Міноборони зазначили, що не дозволять окупантам зіпсувати черговий сезон відпусток.

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Налякані окупанти сподіваються, що зможуть уникнути зустрічі з українськими військовими. Зокрема, російські найманці укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.

За даними ГУР, вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

Окупанти риють траншеї на пляжах у Криму / Фото Міноборони України

Також загарбники додатково встановлюють так звані "зуби дракона" – ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.

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