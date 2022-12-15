Местные жители сообщают, что пляжи на восточном побережье полуострова изуродованы траншеями и бетонными укреплениями. Однако в Минобороны отметили, что не разрешат оккупантам испортить очередной сезон отпусков.
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Испуганные оккупанты надеются, что смогут избежать встречи с украинскими военными. В частности, русские наемники укрепляют береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.
По данным ГУР, вдоль берега близ села Молочное Сакского района оккупанты обустраивают сеть минных заграждений, окопов и траншей.
Оккупанты роют траншеи на пляжах в Крыму / Фото Минобороны Украины
Также захватчики дополнительно устанавливают так называемые зубы дракона – ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.
Ситуация в Крыму: что известно
- Анексированный в 2014 году Крым стал началом российской агрессии в Украине. Ключом к разрешению вооруженного конфликта является оккупированный Крым.
- Алексей Арестович сообщил, что Украина не будет отказываться от освобождения Крыма несмотря на любые оговорки западных лидеров. Крым – это временно оккупированная территория, а значит, может быть освобождена так же, как и другие.
- Накануне стало известно, что аэродром в Джанкое стал главным логистическим хабом войска оккупантов. Известно, что там основан смешанный авиационный полк врага. Речь идет об эскадрилье штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24.
- По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, наши военные уволят АР Крым уже через полгода. Оттуда будут убегать все оккупанты, которые цинично присвоили наше имущество.