Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За прогнозом колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса, Крим вдасться звільнити у серпні 2023 року.

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Американський генерал вважає, що надання Україні високоточної зброї пришвидшить процес деокупації півострова. За словами Гетьмана, звільнення Криму залежить не лише від цього.

Як наступ ЗСУ на Херсонщині допоможе звільнити Крим

Військовий аналітик переконаний, що велику роль у поверненні Криму відіграватиме також наземний наступ ЗСУ на Херсонщині.

Зараз на лівому березі Дніпра на Херсонщині перебувають найменш боєздатні російські підрозділи – це свіжомобілізовані, які не мають ні моральних, ні фізичних сил витримувати цю війну. Туди навіть приїхали Росгвардія та кадирівці, аби навести там лад,

– сказав Гетьман.

Він додав, що на лівобережжі Дніпра – велика кількість дезертирів і немає взагалі ніякої дисципліни. А свої найбоєздатніші та найдисциплінованіші війська Росія відвела на інші напрямки, зокрема на Схід України.

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У росіян не буде іншого виходу, окрім як здатися

Військовий аналітик припустив, що ЗСУ з часом можуть скористатися слабкістю російських військ на лівобережжі Херсонщини.

"Якщо зберемо сили та засоби, аби атакувати лівобережжя Херсонщини, та просунемося до Маріуполя, це стане великим кроком до звільнення Криму", – сказав Гетьман.

Військовий аналітик додав, що також потрібно перекрити шляхи постачання військової техніки на півострів. Зокрема, для цього треба "добити" Кримський міст. Гетьман зауважив, що росіяни бояться пересуватися морем, оскільки остерігаються ракет "Нептун" та "Гарпун", які є в України.

За великим рахунком можна буде вважати, що Крим опиниться в оточенні. Росіяни швидко зрозуміють, що у них немає іншого виходу, окрім як здаватися. Адже їм навіть втікати нема куди – навколо море,

– наголосив військовий аналітик.

Далекобійна зброя пришвидшить деокупацію Криму

Гетьман припустив, що військово-політичне керівництво України розглядає саме такий сценарій.

"Ймовірно, у Генштабі ЗСУ все це прорахували. Ми чекаємо, коли будемо повністю готові, щоб це зробити", – сказав військовий аналітик.

Він додав, що далекобійна зброя допоможе Україні у цьому процесі.

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