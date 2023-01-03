Виявилось, що 31 грудня не лише в Макіївці Росія втратила сотні військовослужбовців. У Генштабі ЗСУ повідомили, що того ж дня Сили оборони України завдали удару по живій силі та військовій техніці противника на окупованій частині Херсонської області.

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження окупантів 31 грудня в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Згідно з отриманими даними, втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

Крім цього, 1 січня 2023 року підрозділили Сили оборони України завдали удару по особовому складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога ще уточнюється.

Що стосується минулої доби, авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України теж здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також вдарили по радіолокаційній станції росіян.

На додачу наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Що зараз відбувається на фронті

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України. У Генштабі зауважили, що Росія не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля ворог зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема коштом мобілізованих.

Росіяни, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Також вони хочуть покращити собі тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках й підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку коштом підрозділів перекинутих з Херсонського напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 13 населених пунктів, а саме: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар'їнка Донецької області.

Довідка. За добу росіяни завдали 6 ракетних та 52 авіаційних удари по Україні та здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі.



Всі 27 "Шахідів", які застосував противник, Силам оборони вдалося збити. Проте загроза завдання Росією авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

На українсько-білоруському кордоні, зокрема на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках, обстановка залишається без суттєвих змін. Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проте ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.