Наступна хвиля може бути проведена з 5 січня. Відтак Соловйов підводить теоретичну основу, мовляв, життя тлінне, а смерть є лише переходом з одного стану в інший. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.
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Доведеться гинути
Російське суспільство готують до того, що мобілізація є необхідною. Оглядач підкреслює, що її потрібно якось виправдати.
Усі чудово розуміють, що гинутимуть пачками – як у Макіївці та Чулаківці. Це вже викликає певний суспільний резонанс у Росії,
– стверджує Попович.
Цікаво, додає він, як росіяни реагуватимуть на подібні заяви. Так, у мережі вже з'являються коментарі на кшталт: "Якщо ти кажеш, що життя – тлінне, відправляйся в окопи й доведи цінність свого життя".
Втрати ворога: останні новини
- "Друга армія світу" продовжує зазнавати великих втрат у цинічній війні, яку вона розв'язала проти України. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 750 окупантів. Станом на 3 січня ЗСУ вже знищили щонайменше 108 190 загарбників.
- 31 грудня в окупованій Макіївці Донецької області ЗСУ вдарили по 19-му училищу, в якому перебували російські військові. Попередньо, ліквідовано сотні російських військових.
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