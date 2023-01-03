Наступна хвиля може бути проведена з 5 січня. Відтак Соловйов підводить теоретичну основу, мовляв, життя тлінне, а смерть є лише переходом з одного стану в інший. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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Доведеться гинути

Російське суспільство готують до того, що мобілізація є необхідною. Оглядач підкреслює, що її потрібно якось виправдати.

Усі чудово розуміють, що гинутимуть пачками – як у Макіївці та Чулаківці. Це вже викликає певний суспільний резонанс у Росії,

– стверджує Попович.

Цікаво, додає він, як росіяни реагуватимуть на подібні заяви. Так, у мережі вже з'являються коментарі на кшталт: "Якщо ти кажеш, що життя – тлінне, відправляйся в окопи й доведи цінність свого життя".

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