Всього від 24 лютого 2022 року ЗСУ вже ліквідували 108 190 загарбників. Та ці дані не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію, а також не враховує дані щодо поранених окупантів.
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Втрати російської армії станом на 3 січня
- особового складу – 108 190 (+750),
- танків – 3 036 (+5),
- бойових броньованих машин – 6 100 (+7),
- артилерійських систем – 2 033 (+6),
- РСЗВ – 424 (+1),
- засобів ППО – 214 (+1),
- літаків – 283 (+0),
- гелікоптерів – 270 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
- крилатих ракет – 723 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10),
- спеціальної техніки – 181 (+0).
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать окупантів
- 1 січня у Макіївці знищили до 600 російських окупантів. У Страткомі ЗСУ заявили про щонайменше "400 двохсотих".
- 2 січня ЗСУ вдарили по базі окупантів у Сватовому.
- Нещодавно у мережі з'явилося відео, як наші артилеристи відпрацювали по окупантах. Російські військові намагалися заховатися у промисловій зоні під Бахмутом.
- Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що за наступні 4 – 5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч осіб.