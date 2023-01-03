Всього від 24 лютого 2022 року ЗСУ вже ліквідували 108 190 загарбників. Та ці дані не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію, а також не враховує дані щодо поранених окупантів.

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Втрати російської армії станом на 3 січня

особового складу – 108 190 (+750),

танків – 3 036 (+5),

бойових броньованих машин – 6 100 (+7),

артилерійських систем – 2 033 (+6),

РСЗВ – 424 (+1),

засобів ППО – 214 (+1),

літаків – 283 (+0),

гелікоптерів – 270 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),

крилатих ракет – 723 (+0),

кораблів/катерів – 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10),

спеціальної техніки – 181 (+0).



Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать окупантів