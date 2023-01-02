Упродовж уже декількох тижнів ситуація на ділянці Сватове – Кремінна на Луганському напрямку залишається однією з найважчих на всій лінії фронту. Однак Збройним Силам вдається здійснювати підготовку до контрнаступу та ліквідовувати ворожі склади зброї.

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Що відомо про ліквідацію українською армією складу із боєкомплектами окупантів

Власне, 2 січня в Луганській ОВА повідомили, що майже два тижні ЗСУ спостерігали та фіксували кількість уралів, які заїжджали на територію військової бази у Сватовому. Опісля українській армії вдалось знищити склад ворога. Водночас це підтвердили в СтратКомі української армії.

Протягом цього часу росіяни та місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК (бойові комплекти – 24 Канал),

– зазначили у командуванні ЗСУ.

Де розташоване Сватове: шукайте на карті



Де саме була розташована база окупантів у Сватовому / Скриншот з Google maps

Зверніть увагу! Мережею поширювались нібито кадри наслідків "бавовни" у Сватовому. Однак згодом блогер та активіст Сергій Стерненко зазначив, що світлини – фейкові. Він перепросив за те, що опублікував їх, однак сам факт удару ЗСУ по боєкомплектах загарбників підтвердив. Станом на вечір 2 грудня фото чи відео прильотів по цій базі росіян на Луганщині немає.

Яка загалом ситуація на Луганському напрямку