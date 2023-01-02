На протяжении нескольких недель ситуация на участке Сватово – Кременная на Луганском направлении остается одной из самых трудных на всей линии фронта. Однако Вооруженным Силам удается осуществлять подготовку к контрнаступлению и ликвидировать вражеские склады оружия.

Читайте также Россия больше этого боится: какие возможности получат ВСУ после деоккупации Кременной

Что известно о ликвидации украинской армией склада с боекомплектами оккупантов

В понедельник, 2 января, в Луганской ОВА сообщили, что почти две недели ВСУ наблюдали и фиксировали количество уралов, которые заезжали на территорию военной базы в Сватово. Вскоре украинской армии удалось уничтожить склад врага. В то же время это подтвердили в СтратКоме украинской армии.

За это время россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК (боевые комплекты – 24 Канал),

– отметили в командовании ВСУ.

Где находится Сватово: ищите на карте



Где именно была расположена база оккупантов в Сватово / Скриншот из Google maps

Обратите внимание! Сетью распространялись якобы кадры последствий "хлопка" в Сватово. Однако впоследствии блоггер и активист Сергей Стерненко отметил, что фотографии – фейковые. Он извинился за то, что опубликовал их, однако сам факт удара ВСУ по боекомплектам захватчиков подтвердил. На вечер 2 декабря фото или видео прилетов по этой базе россиян в Луганской области нет.

Какая ситуация в целом на Луганском направлении