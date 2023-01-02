Британская разведка сообщает, что если бы ВСУ смогли взять под полный контроль трассу Р66, это бы еще больше подорвало российскую оборону Кременной.
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В последние дни продолжаются бои за трассу у Кременной
Минобороны Британии отмечает, что за последние пять дней российские и украинские войска вели бои за контроль над автодорогой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная Луганской области.
Там подчеркивают, что эта трасса является ключевым маршрутом поставок для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области России.
Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной.
– говорится в обзоре.
Какая ситуация в Луганской области
- Сейчас у нас есть 2 самые горячие точки на линии фронта – это Бахмут и Кременная. Увольнение Кременной имеет для ВСУ несколько значений.
- Во-первых, если защитники в скором времени уволят Кременную и Сватово, то это будет мощным психологическим ударом по россиянам.
- Во-вторых, это откроет для нас возможности перерезания логистических маршрутов поставок оружия, топлива, резервов со стороны Ростовской области в Донецко-Луганскую группировку оккупационных войск. После освобождения Кременной и Сватового в очень сложном положении окажется группировка, которую штурмует Бахмут.
- Российские оккупанты готовятся к решающей операции в Луганской области. Однако ни эксперты, ни, наверное, сами россияне еще не знают, будет ли эта операция наступательной или оборонительной. Об этом сообщают аналитики ISW.
- Украинские войска 29 декабря продлили контрнаступательные действия в районе Кременной. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что украинские войска за последнюю неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной и продолжают наступательные действия.