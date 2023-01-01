Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, говоря о ситуацию на фронте, следует рассматривать 2 стадии – текущую и в перспективе.

Обратите внимание Новый этап войны, саммит мира и карта Буданова: к чему Украине готовиться в 2023 году

Первая стадия – оперативная, то есть та, которая сложилась на поле боя по состоянию на сегодняшний день.

Что происходит на фронте

Как отметил Мусиенко, сейчас продолжаются активные бои на Донецком и Луганском направлениях. Несмотря на предположения многих аналитиков, погодные условия не привели к паузе в боевых действиях.

"Погода в первый месяц зимы не стала фактором, ограничивающим возможности для ведения боев. Думаю, в будущем это также будет влиять не слишком сильно. Или паузы в боях будут незначительными", – сказал военный обозреватель.

Одна из основных задач, стоящих перед украинскими защитниками, состоит в том, чтобы сдерживать атаки противника на Донецком направлении. ВСУ отлично с этим справляются. По словам Мусиенко, ситуацию на Донецком направлении удалось стабилизировать, поскольку в предыдущие недели она была несколько сложнее для Украины.

В то же время, украинские военные ведут контрнаступательные действия в районе города Кременная Луганской области. Там продолжаются активные боевые действия. А враг подтягивает туда мобилизованных, чтобы защищаться,

– отметил военный обозреватель.

Александр Мусиенко рассказал, чего ожидать на фронте в новом году: смотрите видео

Основные оперативные задачи для ВСУ в 2023 году

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, на оперативном уровне перед ВСУ стоят 2 основных задачи:

Обеспечить защиту Бахмута и при возможности перейти там к локальным контратакам.

Освободить Кременную, которая откроет возможности и пути для продвижения на Северодонецк и дальше на юг.

Мусиенко отметил, что россияне прекрасно понимают важность этого плацдарма, поэтому перебрасывают на Восток Украины подкрепление и активно сопротивляются.

Соревнования между Украиной и Россией за то, кто первым пойдет в контрнаступление

Вторая стадия, в которой следует рассматривать будущие события на поле боя, – среднесрочная. В этом плане, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований, есть определенная конкуренция по поводу того, кто быстрее сможет начать контрнаступательные действия на том или ином направлении.

Это состязание за инициативу. Сейчас у нас идет соперничество с Россией за то, кто первый сможет начать наступление с помощью своих ударных группировок: сделает ли это враг весной, или это сделаем мы,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что в случае, если первой в контрнаступление пойдет Украина, противник будет вынужден защищаться и растянуть свои силы. Военный обозреватель отметил, что россияне очень не любят, когда ВСУ ставят перед ними такую задачу.

Соревнование ресурсов

В то же время проходит также соревнование в плане ресурсной базы. Как отметил Мусиенко, Киев активно работает с международными партнерами над тем, чтобы закрыть запросы, которые есть у украинской армии.

В этом смысле удачным является визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Также сейчас есть и другие заверения наших партнеров в том, что они будут продолжать поддерживать Украину,

– сказал военный обозреватель.

Он добавил, что враг также активно пытается пополнить свои военные ресурсы. Для этого Москва начала активно сотрудничать с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"Несмотря на то, что Россия может мобилизовать людей, их надо чем-то вооружить. В этом плане что бы там ни говорили россияне, но проблемы у них есть", – отметил Мусиенко.

Тот, кто первым начнет контрнаступление, будет диктовать условия войны

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что тот, кто перехватит инициативу и первым начнет удачные контрнаступательные действия, будет диктовать все условия в этой войне.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Но даже если сложится так, что Россия попытается наступать, этот сценарий тоже просчитывается и рассматривается. Мы будем готовы к тому, чтобы отразить атаки противника, обессилить его и перейти в локальные контратаки, которые затем перерастут в оперативное и стратегическое пространство.

Он отметил, что у Украины уже есть такой опыт. Мусиенко добавил, что развитие ситуации на поле боя также будет зависеть от того, как быстро Украина получит дальнобойное вооружение типа систем ATACMS, танки, бронетехнику и усиление артиллерии.

Чего ждать на фронте в 2023 году: коротко