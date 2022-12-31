Аналитики FT считают, что война России против Украины будет продолжаться в течение всего 2023 года.

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Возможны веерные отключения для Европы: когда они могут начаться

Также там прогнозируют, что в ЕС могут начаться веерные отключения. Отмечают, что это может произойти уже с апреля.

По мнению аналитиков, это может произойти, если погода будет холодная. Они полагают, что пополнить подземные хранилища газа после окончания зимнего сезона в ЕС будет непросто.

Прогнозируют, что рост глобального потепления не достигнет порога 1,5 градуса до конца года, однако это может произойти до 2024 года. По оценкам аналитиков, планета прогрелась на 1,1 градуса по сравнению со средней температурой в 2011-2020 годах.

Федеральная резервная система (ФРС) США не будет снижать процентные ставки. К концу 2023 года они могут возрасти более 5%. Аналитики отмечают, что ФРС предупреждали о планах продолжать повышать ставки.

Прогноз по мировым лидерам

Аналитики FT убеждены, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак сохранит свой пост. В материале отмечают, что Сунак более "устойчив", чем его предшественники в должности Борис Джонсон и Лиз Трасс. При этом они считают, что он может столкнуться с давлением членов Консервативной партии.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет поддерживать рынки облигаций Италии и других стран ЕС. По ожиданиям FT, доходность облигаций стран ЕС будет ограничена, но ЕЦБ не предоставит им поддержки.

Также в FT высказались по поводу Джо Байдена. Там отметили, что он будет баллотироваться в президенты США. Эксперты издания убеждены, что второй термин Байден может стать самым успешным вариантом для демократической партии.

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения. В материале говорится, что для этого у властей США есть четыре повода: попытка упразднить президентские выборы 2020 года, сохранение секретных документов после окончания полномочий президента, давление на представителей штата Джорджия на выборах и мошенничество.

Нападет ли Китай на Тайвань

Эксперты FT считают, что Китай сможет достичь экономического роста более 5% по итогам 2023 года. Они утверждают, что экономическая активность в стране восстановится, когда власти смогут ввести свободную политику борьбы с коронавирусом.

Также там заявили, что Китай не будет нападать на Тайвань. По прогнозам экспертов, если же вторжение состоится, то не в 2023 году, а позже.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранит свой пост по итогам выборов летом 2023 года. С этой целью он может использовать честные и нечестные методы, считают в FT. Однако его очередной срок может усугубить экономические проблемы Турции.

Протесты в Иране будут продолжаться из-за последствий санкций Запада. По оценке FT, митинги показывают усталость граждан Ирана от действующих властей.

Любопытно. Также в FT считают, что твиттер сохранит свою аудиторию, несмотря на проблемы в работе соцсети после приобретения бизнесменом Илоном Маском. Кроме этого, аналитики FT ожидают, что в 2023 году терпит крах еще хотя бы один крупный криптовалютный бизнес.