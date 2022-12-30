Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире единого телемарафона рассказал, что энергетики работают над тем, чтобы украинцы в новогоднюю ночь были со светом, сообщает 24 канал.
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Будет ли свет на Новый год, если не будет массированного обстрела
Сахарук признался, что ДТЭК очень хотелось бы, чтобы в новогоднюю ночь свет был у максимального количества украинцев, насколько это возможно.
Поверьте, над этим работают все энергетики и ВСУ тоже, уверен, работают над этим. Мы со своей стороны можем обещать, что сделаем все возможные ремонты к завтрашнему дню, чтобы обеспечить максимальную генерацию и максимальную мощность для передачи электроэнергии,
– сказал Дмитрий Сахарук.
Исполнительный директор ДТЭК уверен, что ВСУ также готовятся к тому, чтобы ни один "Шахид" и ни одна ракета не прилетели и не испортили праздник.
При этом он подчеркнул, что, к сожалению, есть регионы, где плановые графики сейчас обеспечить невозможно. Речь идет о постоянно обстреливаемых областях, в частности: Харьковская, Сумская, Черниговская, Запорожье, Херсон. Из-за постоянных обстрелов и атак на энергосистему энергетикам приходится применять там экстренные отключения.
Но повсюду, где будет более или менее предсказуемая ситуация, поверьте, все энергетики будут делать так, чтобы свет был по графику. А в идеале, чтобы люди имели свет в новогоднюю ночь,
– добавил он.
Какая ситуация в Одессе и Киеве
- После последних ракетных обстрелов по объектам энергетики военная администрация Одессы проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области. Их просят ограничить работу в праздничные дни 31 декабря и 1 января. Все для того, чтобы жители региона смогли провести эти дни отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация безопасности.
- Улучшилась ситуация и в столице. Вечером 30 декабря энергетикам удалось вернуть Киев в стабилизационных графиков отключений света. Состояние энергосетей области контролируемое, однако стабильность системы все еще достаточно хрупкая, поэтому местных жителей призывают потреблять электроэнергию экономно.