Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о текущей ситуации в области. По его словам, энергетики привлекли все возможные средства по ликвидации вчерашнего ракетного удара.

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Марченко рассказал, что военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.

Высвободившиеся энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация с безопасностью,

– сообщил председатель ОВА.

Он добавил, что администрация должна и будет работать на благо жителей Одесской области.

"Тихой всем ночи. Все будет Украина!" – подытожил Марченко.

Смотрите обращение Максима Марченко

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