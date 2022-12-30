Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о текущей ситуации в области. По его словам, энергетики привлекли все возможные средства по ликвидации вчерашнего ракетного удара.
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В Одессе ограничат работу заводов
Марченко рассказал, что военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.
Высвободившиеся энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация с безопасностью,
– сообщил председатель ОВА.
Он добавил, что администрация должна и будет работать на благо жителей Одесской области.
"Тихой всем ночи. Все будет Украина!" – подытожил Марченко.
Смотрите обращение Максима Марченко
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине
- Россияне 29 декабря нанесли 10 массированный ракетный удар по энергосистеме Украины. В результате в Киеве 40% потребителей остались без света.
- К утру следующего дня в столице действовали аварийные отключения. Однако позже энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и вернуться к плановым отключениям.
- Сложной была ситуация и во Львовской области, где силы ПВО уничтожили 4 из 6 вражеских ракет. Две другие повредили объект энергетической инфраструктуры и 90% населения области осталось без света. Впоследствии ситуация также улучшилась.
- На Одесчине вражеская атака оставила без света более 400 тысяч абонентов. Сегодня в области и городе действуют аварийные отключения света.