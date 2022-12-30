Об этом в эфире национального телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает 24 канал. По его словам, чтобы стабилизировать систему много времени не нужно.

Однако это больше похоже на скорую медицинскую помощь, которая необходима для того, чтобы все работало более или менее нормально.

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Сахарук рассказал, что для того, чтобы восстановить украинскую энергосистему до того состояния, которое было до российских террористических обстрелов, нужны годы.

Мы понимаем, что мы не будем восстанавливать не новое оборудование. Будем ставить новое, современное, цифровое и надежное,

– заметил исполнительный директор ДТЭК.

По его словам, это оборудование необходимо заказывать и готовить проекты. Подготовка некоторых из них уже началась.

"Я думаю, что через год-два у нас будет звездная энергосистема – самая лучшая в Европе", – отметил Сахарук.

В это время в Украине будут происходить определенные отключения света, ведь без аварий, к сожалению, не пройдет, поскольку сети работают с перегрузкой, генерация происходит с перегрузкой, нет резервирования и так далее.

"К сожалению, это будет. Нужно об этом говорить. Если говорить об ограничениях по поводу генерации, то нам, конечно, хотелось бы вернуть Запорожскую атомную станцию, Запорожскую тепловую станцию, гидроэлектростанции на Юге Украины, а это почти 700 мегаватт, солнечные станции", – добавил чиновник.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить весь спрос в стране. По словам Сахарука, без этих объектов генерации, к сожалению, это будет достаточно сложно.

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