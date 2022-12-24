Так, было повреждено более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередач. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Как в Украине будут справляться с проблемами в энергетике

По словам Шмыгаля, повреждения приводят к сложностям в транспортировке электроэнергии. Решать эту проблему можно только одним способом – это ремонт и восстановление поврежденных объектов, чем наши энергетики круглосуточно занимаются.

Благодаря этому мы в среднем в течение двух суток после каждого обстрела восстанавливаем сетевую способность нашей системы. Это в среднем. К примеру, в Херсоне восстановление намеренно разрушенных высоковольтных опор заняло более двух недель. Россияне там взорвали по несколько километров,

– рассказал министр.

Шмыгаль отметил, что в Украине есть постоянный дефицит мощностей, как днем, так и ночью, который может достигать нескольких гигаватт.

"Резерв, безусловно, в Запорожской АЭС. Там мощность 6 ГВт, что позволяло бы нам покрывать все потребности и экономики, и страны. Поэтому мы постоянно работаем над демилитаризацией ЗАЭС и возвращением ее мощностей в энергосистему Украины", – подчеркнул премьер-министр .

Какая ситуация со светом в Киеве

В Киеве ситуация с электроэнергией остается сложной. Пока все еще речь не идет об отключении света по графику. Сколько будут действовать аварийные отключения – тоже спрогнозировать сложно.

Виталий Кличко рассказал, что, в первую очередь, электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддома, военные госпитали.