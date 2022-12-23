Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что последние атаки врага ухудшили и и так сложную ситуацию.
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Пока мы не можем говорить о четкости графиков отключения электроэнергии. Мы выходили на графики, но дополнительное разрушение системы привело к тому, что так и не дошли да и вообще в некоторых районах не было света,
– отметил Виталий Кличко.
Почему невозможно вернуться к плановым отключениям
По его словам, сейчас, к сожалению, говорить о четких графиках отключения электроэнергии невозможно. Однако энергетики делают все, чтобы устранить повреждения, и быстро сделать это не удается.
Нужно восстановить трансформаторы, везем оборудование с Запада, чтобы восстановить электроснабжение. Очень сложная ситуация, но мы решаем этот вопрос и с каждым днем улучшается электроснабжение,
– добавил глава столицы.
Какая ситуация с водо- и теплоснабжением
В телеграмм-канале Виталий Кличко добавил, что в первую очередь электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддома, военные госпитали.
Что касается водоснабжения, то оно в столице в штатном режиме. Удалось стабилизировать и теплоснабжение, за исключением случаев, где работа котельных зависит от электроэнергии.
Мэр также поблагодарил коммунальщиков за работу в столь непростое время.
Коммунальщики сегодня – настоящие герои. Они работают в усиленном режиме, чтобы отрегулировать работу оборудования после возобновления подачи электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме.
– отметил Виталий Кличко.
Кратко о последней атаке на столицу
- В ночь на 19 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку дронами-камикадзе. Воздушные силы сбили 30 дронов из запущенных 35.
- Целью россиян стал Киев и область, взрывы раздавались несколько раз ночью. Россия направила в Киев 20 "шахидов", 15 из которых были сбиты.