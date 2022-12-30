Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів про поточну ситуацію в області. За його словами, енергетики залучили всі можливі засоби для ліквідації вчорашнього ракетного удару.

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Марченко розповів, що військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергомісткими промисловими підприємствами області щодо обмеження їхньої роботи у святкові дні.

Вивільнені енергетичні потужності будуть направлені на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без відключення електроенергії, на скільки буде дозволяти безпекова ситуація,

– повідомив голова ОВА.

Він додав, що адміністрація повинна і буде працювати на благо мешканців Одещини.

"Тихої всім ночі. Все буде Україна!" – підсумував Марченко.

Дивіться звернення Максима Марченка

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