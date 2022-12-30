Об этом заявили специалисты американского Института изучения войны. Там добавили, что на Луганщине сейчас горячо.
Важно Освобождение Кременной усугубит ситуацию для оккупантов возле Бахмута, – военный эксперт
Что происходит в Луганской области
Украинские войска 29 декабря продлили контрнаступательные действия в районе Кременной. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что украинские войска за последнюю неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной и продолжают наступательные действия.
Тем временем российские военные блоггеры утверждают, что 1500 украинских военнослужащих пытаются прорвать российские позиции под Кременной с трех сторон, в том числе:
- Торского (14 километра к западу от Кременной),
- Дибровы (5 километра юго-западнее Кременной),
- Кузьминого (3 километра юго-западнее Кременной).
Российские войска продолжали проводить ограниченные контратаки с целью возвращения утраченных позиций на линии Сватово-Кременная 29 декабря.
Российские войска, вероятно, готовятся к решающей операции в Луганской области, хотя пока неясно, будет ли эта операция наступательной или оборонительной.
– доложили в ISW.
Битва за Кременную: важные новости
- Возле Кременной группа россиян с оружием самостоятельно сдалась в плен. Их количество – не менее пяти человек.
- По словам военного эксперта Николая Саламахи, деоккупация Кременной станет первым шагом для того, чтобы совершать наступление в сторону Северодонецка и Лисичанска.