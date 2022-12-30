Об этом заявили специалисты американского Института изучения войны. Там добавили, что на Луганщине сейчас горячо.

Важно Освобождение Кременной усугубит ситуацию для оккупантов возле Бахмута, – военный эксперт

Что происходит в Луганской области

Украинские войска 29 декабря продлили контрнаступательные действия в районе Кременной. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что украинские войска за последнюю неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной и продолжают наступательные действия.

Любопытно! А глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские войска могут взять Кременную до начала 2023 года.

Тем временем российские военные блоггеры утверждают, что 1500 украинских военнослужащих пытаются прорвать российские позиции под Кременной с трех сторон, в том числе:

Торского (14 километра к западу от Кременной),

Дибровы (5 километра юго-западнее Кременной),

Кузьминого (3 километра юго-западнее Кременной).

Российские войска продолжали проводить ограниченные контратаки с целью возвращения утраченных позиций на линии Сватово-Кременная 29 декабря.

Российские войска, вероятно, готовятся к решающей операции в Луганской области, хотя пока неясно, будет ли эта операция наступательной или оборонительной.

– доложили в ISW.

Битва за Кременную: важные новости