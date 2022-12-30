Про це заявили фахівці американського Інституту вивчення війни. Там додали, що на Луганщині зараз гаряче.
Важливо Звільнення Кремінної погіршить ситуацію для окупантів біля Бахмута, – військовий експерт
Що відбувається на Луганщині
Українські війська 29 грудня продовжили контрнаступальні дії в районі Кремінної. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов повідомив, що українські війська за останній тиждень просунулися на 2,5 кілометра в напрямку Кремінної та продовжують наступальні ді.
Тим часом російські військові блогери стверджують, що 1500 українських військовослужбовців намагаються прорвати російські позиції під Кремінною з трьох сторін, зокрема з боку:
- Торського (14 кілометри на захід від Кремінної),
- Діброви (5 кілометри на південний захід від Кремінної),
- Кузьминого (3 кілометри на південний захід від Кремінної).
Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки з метою повернення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна 29 грудня.
Російські війська, ймовірно, готуються до вирішальної операції в Луганській області, хоча поки що незрозуміло, чи буде ця операція наступальною, чи оборонною,
– доповіли у ISW.
Битва за Кремінну: важливі новини
- Біля Кремінної група росіян зі зброєю самостійно здалася у полон. Їхня кількість – не менше п'яти осіб.
- За словами військового експерта Миколи Саламахи, деокупація Кремінної стане першим кроком для того, щоб здійснювати наступ в сторону Сєвєродонецька та Лисичанська.