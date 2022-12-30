Про це заявили фахівці американського Інституту вивчення війни. Там додали, що на Луганщині зараз гаряче.

Важливо Звільнення Кремінної погіршить ситуацію для окупантів біля Бахмута, – військовий експерт

Що відбувається на Луганщині

Українські війська 29 грудня продовжили контрнаступальні дії в районі Кремінної. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов повідомив, що українські війська за останній тиждень просунулися на 2,5 кілометра в напрямку Кремінної та продовжують наступальні ді.

Цікаво! А голова Луганської області Сергій Гайдай заявив, що українські війська можуть взяти Кремінну до початку 2023 року.

Тим часом російські військові блогери стверджують, що 1500 українських військовослужбовців намагаються прорвати російські позиції під Кремінною з трьох сторін, зокрема з боку:

Торського (14 кілометри на захід від Кремінної),

Діброви (5 кілометри на південний захід від Кремінної),

Кузьминого (3 кілометри на південний захід від Кремінної).

Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки з метою повернення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна 29 грудня.

Російські війська, ймовірно, готуються до вирішальної операції в Луганській області, хоча поки що незрозуміло, чи буде ця операція наступальною, чи оборонною,

– доповіли у ISW.

Битва за Кремінну: важливі новини