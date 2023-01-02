Британська розвідка повідомляє, що якби ЗСУ змогли взяти під повний контроль трасу Р66, це ще більше підірвало б російську оборону Кремінної.
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Останніми днями тривають бої за трасу біля Кремінної
Міноборони Британії зазначає, що протягом останніх п'яти днів російські та українські війська вели бої за контроль над автошляхом Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна Луганської області.
Там наголошують, що ця траса є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії.
Її використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якби Україна змогла убезпечити цей маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної,
– йдеться в огляді.
Яка ситуація на Луганщині
- Наразі у нас є 2 найгарячіші точки на лінії фронту – це Бахмут та Кремінна. Звільнення Кремінної має для ЗСУ декілька значень.
- По-перше, якщо захисники незабаром звільнять Кремінну та Сватове, то це буде потужним психологічним ударом по росіянах.
- По-друге, це відкриє для нас можливості перерізання логістичних маршрутів постачання зброї, палива, резервів з боку Ростовської області до Донецько-Луганського угруповання окупаційних військ. Після звільнення Кремінної та Сватового у дуже складному становищі опиниться угруповання, яке штурмує Бахмут.
- Російські окупанти готуються до вирішальної операції в Луганській області. Однак ані експерти, ані, напевно, самі росіяни ще не знають, чи буде ця операція наступальною, чи оборонною. Про це повідомляють аналітики ISW.
- Українські війська 29 грудня продовжили контрнаступальні дії в районі Кремінної. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов повідомив, що українські війська за останній тиждень просунулися на 2,5 кілометра в напрямку Кремінної та продовжують наступальні дії.