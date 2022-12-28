Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, в результате этой операции была осовбождена Харьковщина. И логично было развивать наступление на севера Луганской области. Но россиянам удалось там укрепиться и сдержать продвижение наших войск.

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Будет обрезана очередная рокада

Он подчеркнул, что сейчас есть ситуация, когда украинское командование и бойцы нашли ключик к этой обороне.

"И если ворота еще настежь не открыты, как это было в первой декаде сентября, то по крайней мере "калитка" немного приоткрыта и определенные перспективы для наступления здесь есть", – отметил эксперт.

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По его мнению, для нас это важно тем, что будет обрезана очередная рокада – линия сообщения, которая проходит параллельно фронту. И это еще больше усложнит коммуникацию россиян.

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