Про це 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, внаслідок цієї операції була звільнена Харківщина. І логічно було б розвивати наступ на північній Луганщині. Але росіянам вдалося там укріпитися і стримати просування наших військ.

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Буде обрізана чергова рокада

Він наголосив, що зараз маємо ситуацію, коли українське командування і бійці знайшли ключик до цієї оборони.

"І якщо ворота ще навстіж не відкриті, як це було у першій декаді вересня, то принаймні "хвіртка" трошки прочинена і певні перспективи для наступу тут є", – зауважив експерт.

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На його думку, для нас це важливо тим, що буде обрізана чергова рокада – лінія сполучення, яка проходить паралельно до фронту. І це ще більше ускладнить комунікацію росіян.

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