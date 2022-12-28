Про це 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, внаслідок цієї операції була звільнена Харківщина. І логічно було б розвивати наступ на північній Луганщині. Але росіянам вдалося там укріпитися і стримати просування наших військ.
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Буде обрізана чергова рокада
Він наголосив, що зараз маємо ситуацію, коли українське командування і бійці знайшли ключик до цієї оборони.
"І якщо ворота ще навстіж не відкриті, як це було у першій декаді вересня, то принаймні "хвіртка" трошки прочинена і певні перспективи для наступу тут є", – зауважив експерт.
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На його думку, для нас це важливо тим, що буде обрізана чергова рокада – лінія сполучення, яка проходить паралельно до фронту. І це ще більше ускладнить комунікацію росіян.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- Ситуація на ділянці Сватове – Кремінна у Луганській області залишається важкою. Однак, як повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай, тактична перевага в регіоні на боці Збройних Сил – власне, українська армія "зробила" мертвими та пораненими близько 150 ворожих бійців лише за 24 грудня.
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- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан спрогнозував у 2023 році рух наших військ з-під Сватового на Луганськ та російський Таганрог і подальший вихід на узбережжя Азовського моря в районі Таганрозької затоки.