Що стосується цього року, то до важливих подій слід віднести насамперед вихід російських окупантів з правого берега Херсонщини на лівий. Таку думку 24 каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Які ключові події відбулися у 2022 році

Військовий експерт зауважив, що це важливий показник того, що найближчі 10 років росіяни не планують жодних бойових дій на правому березі Дніпра. Мовиться про напрямок у бік Одеси та Молдови.

Цей бік ними (росіянами – 24 канал) більше не розглядається з військової точки зору,

– зазначив Світан.

Друга важлива та дуже потужна подія – це робота на Ізюмському напрямку. Зокрема, всі заходи, що були проведені для деокупації Ізюмського котла. А далі вже вихід на кордон з Росією майже по всій довжині Харківської області.

Чого очікувати від 2023 року

"Те, що можна очікувати на початку наступного року – це вихід наших військ на узбережжя Азовського моря", – припустив полковник запасу ЗСУ.

На його думку, це може бути прорив українськими захисниками Запорізького фронту і вихід у будь-яку точку Азовського моря між Маріуполем та Мелітополем. У такий спосіб ЗСУ зможуть відрізати кримсько-херсонське угруповання російських військ та оперативно оточити ворога.

Світан сказав, які події можуть стати ключовими на фронті у 2023 році: дивіться відео

Крім того, також можна прогнозувати рух наших військ з-під Сватового на Луганськ та російський Таганрог і подальший вихід на узбережжя Азовського моря в районі Таганрозької затоки.

Вихід та відрізання повністю усього російського угруповання від зв'язку з Росією та переведення донецького угруповання в режим оперативного оточення,

– відзначив військовий експерт.

На його думку, це ті дії, які найближчі кілька місяців будуть здійснювати Збройні Сили України.

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