Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Українські прикордонники протистоять ворогу та завдають йому величезних втрат.

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Окупанти атакують прикордонників поблизу Красногорівки

Останніми днями загарбники не полишають спроб штурмувати українські позиції. Зокрема, українські військові відбивають їхні атаки в районі Красногорівки, що на Донеччині.

Всі складові Сил оборони спільно протидіють російській збройній агресії. Так, на Бахмутському напрямку прикордонники забезпечили вогневу підтримку підрозділу Збройних Сил України, який відбивав атаки піхоти ворога. Ворог був змушений відійти, понісши втрати вбитими та пораненими,

– повідомив речник Держприкордонслужби.

Речник ДПСУ Андрій Демченко / Фото 24 каналу

Ворог активно обстрілює прикордонні території

Ситуація на прикордонних територіях залишається напруженою. Росія не припиняє свого терору та обстрілює звільнені українські землі.

Андрій Демченко додав, що найбільше від вогневих уражень окупантів страждає Сумщина та Чернігівщина. За грудень, наприклад, загарбники обстріляли ці регіони понад 150 разів.