Про це під час брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, плани окупантів зірвали контрнаступальні дії Сил оборони України.

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Окупанти стягують сили під Лиман

Гайдай підкреслив, що українське командування розуміло плани окупантів, що допомогло здійснити успішний контрнаступ. Втім, він зазначив, що росіяни все одно стягують резерви.

Такі плани були, але завдяки українському командуванню, яке розуміло плани, бачило всю карту військових подій, якраз ті контрнаступальні дії сил оборони України завадили російським окупаційним військам привести в дію свої плани. Зараз вони все одно стягують резерви, але контрнаступу у них нині не вийшло,

– розповів Гайдай.

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