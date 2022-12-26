Про це під час брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, плани окупантів зірвали контрнаступальні дії Сил оборони України.
До речі Під час виходу з Лимана втрат зазнали елітні ГРУшники, – BBC
Окупанти стягують сили під Лиман
Гайдай підкреслив, що українське командування розуміло плани окупантів, що допомогло здійснити успішний контрнаступ. Втім, він зазначив, що росіяни все одно стягують резерви.
Такі плани були, але завдяки українському командуванню, яке розуміло плани, бачило всю карту військових подій, якраз ті контрнаступальні дії сил оборони України завадили російським окупаційним військам привести в дію свої плани. Зараз вони все одно стягують резерви, але контрнаступу у них нині не вийшло,
– розповів Гайдай.
Росія готує новий наступ на Лиманському напрямку
- Президент Володимир Зеленський 2 жовтня повідомив, що Лиман повністю зачищений від російських окупантів. Після цього 4 жовтня над звільненим Лиманом офіційно підняли український прапор.
- У листопаді – грудні основні бойові дії ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Саме там наступають російські війська, а ЗСУ ведуть оборону. У ЗСУ розповіли, що окупанти готуються розпочати наступ ще й на Лиманському напрямку.
- Водночас українські воїни проводять контрнаступальні дії на ділянці Сватове – Кремінна, що в Луганській області. Неподалік Кремінної йдуть бойові дії, але місто все ще під окупацією. Ситуація на цій ділянці фронту складна.