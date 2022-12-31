Гаджибалаєва ліквідували на Херсонщині. Цю інформацію вже підтвердили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

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На війні ліквідували Гаджибалаєва

Як стало відомо, російського командира вже поховали у селі Зізік, що в Дагестані.

З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік,
– написали пропагандисти.


В Україні ліквідували командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва / фото росЗМІ

Актуальні втрати окупантів

Збройні Сили України вже ліквідували 105 960 окупантів. Лише за минулу добу вони відправили на той світ 710 загарбників.

Втрати у техніці:

  • Танків – 3029 (+3),
  • бойових броньованих машин – 6075 (+16),
  • артилерійських систем – 2016 (+6),
  • РСЗВ – 423 (+0),
  • засобів ППО – 213 (+1),
  • літаків – 283 (+0),
  • гелікоптерів – 269 (+1),
  • крилатих ракет – 711 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
  • кораблів/катерів – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24),
  • спеціальної техніки – 180.