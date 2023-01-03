Детальніше про ситуацію в Авдіївці розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, ніч в Авдіївці минула більш-менш тихо. Що не можна сказати про період перед Новим роком, адже 31 грудня ворог вдарив із "Сонцепеку" по позиціях ЗСУ.

Вночі були поодинокі прильоти у стару частину міста. Зранку відбувся один масований артобстріл у центральну частину міста. Дякуючи Богу, наразі немає інформації, щоб хтось із цивільних постраждав чи загинув,

– зазначив Барабаш.

Тактика ворога змінилася

Голова Авдіївської міської військової адміністрації зауважив, що на самому початку повномасштабного вторгнення ворог намагався зайти у промзону, але марно. Зараз ворог час від часу також намагається потрапити у місто, обстрілюючи його. І в якийсь момент ворог навіть мав успіх, однак ЗСУ все відбили та повернули.

Натомість зараз ворог намагається взяти місто з Півдня і Півночі. Ворог має незначний успіх на Півдні, однак, як сказав Барабаш, він такий мізерний, що не виправдовує колосальні втрати ворога.

Яка ситуація на фронтах

У Генштабі ЗСУ станом на ранок 3 січня доповіли, що найзапекліші бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти не відмовляються від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля ворог зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема, коштом мобілізованих.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: