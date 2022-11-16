Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал. За його словами, міномети Tampella встановлені на броньованій платформі М113A2, що є по суті бойовою машиною піхоти.

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"Нам катастрофічно не вистачає мінометів"

За словами Жданова, саме у цьому одна з основних переваг важких мінометів із Литви.

Проблема полягає у тому, що нам катастрофічно не вистачає мінометів. Причому не просто мінометів калібру 120 міліметрів, вони у нас у мінімальній кількості є. Нам не вистачає самохідних мінометів на бронебазі,

– наголосив військовий експерт.

Як пояснив Жданов, міномети Tampella, які Литва передала Україні, мають невелику дальність ураження цілі.

Мінімальна відстань, на яку стріляє такий міномет, становить 400 – 450 метрів.

метрів. Максимальна дальність ураження – до 7,5 кілометрів.

Як міномети допоможуть у боротьбі з ворожою піхотою

Військовий експерт зазначив, що саме міномети є основним засобом боротьби з піхотою противника. Міномет набагато краще допомагає приборкати піхоту ворога, що наступає, аніж кулемет.

Якщо встановити такий міномет, який може вести вогонь по 5 – 6 мін короткими проміжками, то жодна піхота не добіжить до наших окопів,

– зазначив Жданов.

Він додав, що таким чином можна стримати наступ представників ПВК "Вагнера", які атакують наші позиції на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

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Міномети потрібні ЗСУ й під час наступу, адже ця зброя допомагає вибити ворога з окопів.

"Тільки міна, падаючи вертикально, залітає в окоп, у бліндаж – куди завгодно – і "виносить" звідти ворожу піхоту", – зауважив Жданов.

Міномет на базі БМП – дуже грізна зброя

Однак міномет, який перебуває на відкритій місцевості, є дуже вираженою ціллю. А от міномет на базі БМП – дуже грізна зброя.

Олег Жданов Військовий експерт Наскільки я пам'ятаю з історії Афганської війни, на максимальній дальності такий міномет калібру 120 міліметрів міг "навісити" на траєкторію 12 мін. Тобто перша ще не вибухнула, а 12 вже вийшла зі ствола. Після цього військові швидко згорталися та відходили. А відповідь уже прилітала по порожньому місцю.

Жданов зазначив, що завдяки тому, що міномети – самохідні, їхня маневровість і вогневі засоби стають набагато сильнішими. Військовий експерт додав, що це – саме те, що потрібно на сьогодні українській піхоті.

Олег Жданов розповів про роботу важких мінометів Tampella: дивіться відео

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