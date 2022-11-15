Загалом така техніка потрібна на фронті, адже полегшує та покращує роботу військових на передовій. Чергові бронетранспортери, які ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками – броньовані патрульні машини IVECO LAV III, які передала Норвегія.

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Що відомо про IVECO LAV III

IVECO – це хороші броньовики, якими користуються норвежці, а сьогодні вони показують себе і в Україні. Попри те, що основний напрямок їхньої роботи – це патрулювання, ці машини можна вважати багатоцільовими. Адже вони можуть перевозити десант та боєприпаси, а також виконувати різноманітні функції тактичної підтримки, тож це – однозначно хороше підсилення для ЗСУ.

Бувають різні види цих броньовиків: стандартні розвідувальні, з протитанковими комплексами, ремонтно-відновлювальні, а також розгороджувальні машини для земляних робіт, які оснащені додатковим обладнанням аби розбирати завали та розчищати шляхи. ЗСУ отримали саме стандартні патрульні бронетранспортери. Окрім Норвегії та України така техніка також є у Канади, Нової Зеландії, Саудівської Аравії та Колумбії.

Броньовик IVECO LAV III / Фото Міноборони Норвегії

Ціна такого броньовика станом на сьогодні невідома, але вона залежить від комплектації та технологічних можливостей. Базова версія, очевидно, найдешевша. Якщо ж на броньовику встановлені додаткові модулі броні, він, відповідно, і коштуватиме дорожче. Найдорожчий варіант – з модулем озброєння, до нього входять засоби звʼязку, кулемет, гранатомет і радіостанція.

IVECO LAV III створені на базі IVECO LAV – багатоцільового бронетранспортера італійського виробництва. Перші розробки почалися на початку нульових, ними займався колектив конструкторів компанії Iveco Defence Vehicles.

Цікаво, що на базі броньовика IVECO раніше виготовлялася і російська "Рись", щоправда, модифікована відповідно до вимог армії окупанта. У конструкції їхнього броньовика використовувалися деталі російського виробництва.

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Загалом росіяни мали майже 400 машин такого класу, і могли б виготовляти їх і надалі. Однак, вплив санкцій зробив свою справу і російський військово-промисловий комплекс більше не здатен продукувати сучасні технології.

Характеристики броньовика

Інженери корпорації добре попрацювали над тим, щоб поєднати в цій машині швидкість, маневровість та технологічність, і при цьому зберегти простоту конструкції. Попри відносно невелику вагу, потужність двигуна дозволяє броньовику буксирувати понад 4 тонни вантажу, тобто його ще й можна використовувати як тягач для деяких гаубиць.

Характеристики IVECO LAV III:

вага – 7 тонн,

довжина – 5,5 метра,

висота – 1,9 метра,

ширина – 2 метри,

максимальна швидкість – 130 кілометрів на годину,

запас ходу – 600 кілометрів.

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На що здатен IVECO LAV III

На броньовик можна встановити різноманітні кулемети – від стандартного кулемета до дистанційно-керованого озброєння. Усе залежить від поставлених завдань та специфіки ведення бою.

Загалом це дуже маневровий броньовик, який може долати рови, насипи, траншеї та навіть броди. За наявності додаткового обладнання – машина зможе плавати, однак ця опція використовується вкрай рідко.

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Щодо броні IVECO LAV III – вона стандартна як для легких бронетранспортерів. Захищає від куль стрілецької зброї, гранатних та мінних осколків малого калібру. Зважаючи на функції, які ці броньовики виконують на фронті, такої броні цілком достатньо.

IVECO LAV III вже допомагають на фронті / Скриншот з відео Десантно-штурмових військ ЗСУ

IVECO LAV III можуть зробити вагомий внесок у перемогу України над окупантами. Росіяни розконсервовують техніку минулого століття у великих масштабах, тож нам потрібно мати хорошу технологічну перевагу. Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками ЗСУ мають можливість користуватися сучасною та якісною технікою, а вона суттєво полегшує роботу на фронті і дозволяє ефективніше протистояти російській агресії.