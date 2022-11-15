В общем, такая техника нужна на фронте, ведь облегчает и улучшает работу военных на передовой. Очередные бронетранспортеры, которые ВСУ получили в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками – бронированные патрульные машины IVECO LAV III, переданные Норвегией.

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Что известно о IVECO LAV III

IVECO – это хорошие броневики, которыми пользуются норвежцы, сегодня они показывают себя и в Украине. Несмотря на то, что основное направление их работы – это патрулирование, эти машины можно считать многоцелевыми. Ведь они могут перевозить десант и боеприпасы, а также выполнять различные функции тактической поддержки, так что это однозначно хорошее усиление для ВСУ.

Бывают разные виды этих броневиков: стандартные разведывательные, с противотанковыми комплексами, ремонтно-восстановительные, а также разграничительные машины для земляных работ, оснащенные дополнительным оборудованием, чтобы разбирать завалы и расчищать пути. ВСУ получили именно стандартные патрульные бронетранспортеры. Кроме Норвегии и Украины, такая техника также есть в Канаде, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и Колумбии.

Броневик IVECO LAV III / Фото Минобороны Норвегии

Цена такого броневика на сегодня неизвестна, но она зависит от комплектации и технологических возможностей. Базовая версия, по-видимому, самая дешевая. Если же на броневике установлены дополнительные модули брони, он, соответственно, и обойдется дороже. Самый дорогой вариант – с модулем вооружения, в него входят средства связи, пулемет, гранатомет и радиостанция.

IVECO LAV III созданы на базе IVECO LAV – многоцелевого бронетранспортера итальянского производства. Первые разработки начались в начале нулевых, ими занимался коллектив конструкторов компании Iveco Defence Vehicles.

Интересно, что на базе броневика IVECO ранее производилась и российская "Рысь", правда, модифицированная в соответствии с требованиями армии оккупанта. В конструкции их броневика использовались детали российского производства.

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В общей сложности россияне имели почти 400 машин такого класса, и могли бы производить их и дальше. Однако влияние санкций оказало свое дело и российский военно-промышленный комплекс больше не способен продуцировать современные технологии.

Характеристики броневика

Инженеры корпорации хорошо потрудились над тем, чтобы соединить в этой машине скорость, маневровость и технологичность, и при этом сохранить простоту конструкции. Несмотря на относительно небольшой вес, мощность двигателя позволяет броневику буксировать более 4 тонн груза, то есть его еще и можно использовать как тягач для некоторых гаубиц.

Характеристики IVECO LAV III:

вес – 7 тонн,

длина – 5,5 метра,

высота – 1,9 метра,

ширина – 2 метра,

максимальная скорость – 130 километров в час,

запас хода – 600 километров.

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На что способен IVECO LAV III

На броневик можно установить различные пулеметы – от стандартного пулемета до дистанционно управляемого вооружения. Все зависит от поставленных задач и специфики ведения боя.

В общем, это очень маневровый броневик, который может преодолевать рвы, насыпи, траншеи и даже броды. При наличии дополнительного оборудования машина сможет плавать, однако эта опция используется крайне редко.

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Относительно брони IVECO LAV III – она стандартна для легких бронетранспортеров. Защищает от пуль стрелкового оружия, гранатных и минных осколков малого калибра. Ввиду функций, которые эти броневики выполняют на фронте, такой брони вполне достаточно.

IVECO LAV III уже помогают на фронте / Скриншот из видео Десантно-штурмовых войск ВСУ

IVECO LAV III могут внести весомый вклад в победу Украины над оккупантами. Россияне расконсервируют технику прошлого века в больших масштабах, так что нам нужно иметь хорошее технологическое преимущество. Благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками ВСУ могут пользоваться современной и качественной техникой, а она существенно облегчает работу на фронте и позволяет эффективнее противостоять российской агрессии.