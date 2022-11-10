С начала полномасштабного вторжения Украина уже получила от партнеров много противотанковых средств, которые помогли справиться с российским вторжением – Javelin, NLAW, Matador. Все они внесли свой вклад в борьбу с Россией. Теперь выясним, какую пользу принесут нам противотанковые гранатометы Panzerfaust 3.

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Что известно о Panzerfaust 3

Panzerfaust 3 – представитель третьего поколения ручных противотанковых гранатометов, появившихся в Германии еще во времена Второй мировой войны. Новая модель, полученная ВСУ, произведена в 1978 году компанией Dynamit-Nobel AG. На вооружение Бундесвера он был принят только в 1987 году после долгих испытаний. К слову, в массовом производстве он стал лишь в 90-х годах.

Особенности гранатомета Panzerfaust 3 / Скриншот с видео

Боеприпасы для этого гранатомета – это вообще отдельная история. Их производят по лицензии Южной Кореи и Швейцарии, где эти Panzerfaust находятся на вооружении. Уже на сегодняшний день семейство гранатометов Panzerfaust имеет немало вариантов и моделей, предназначенных для борьбы с самой разнообразной техникой.

На что способен гранатомет Panzerfaust 3

Panzerfaust – это орудие для ведения боя на очень близких дистанциях. Его прицельная дальность по стационарным целям – до 400 метров. Если же говорить о маневренных объектах, то дальность уменьшается до 300 метров.

Однако для наиболее эффективного результата рекомендуется стрелять с 200 метров. А это уже фактически в упор. Это очень близко, но это гарантированно нанесет максимальный ущерб. Panzerfaust может стрелять разными реактивными гранатами. Есть бронебойные на 700 миллиметров, существуют также версии, способные пробивать броню в 900 миллиметров с тандемной боеголовкой.

Чем особенный и как работает гранатомет Panzerfaust 3: смотрите видео

У этого гранатомета есть свои особенности стрельбы. Оператор должен убедиться, что сзади на расстоянии в 10 метров нет стены или иного препятствия. То есть из закрытых или тесных помещений из него не постреляешь. Цель нужно хорошо зафиксировать в прицеле, а после запуска сразу оставить огневую позицию, даже не дожидаясь результата выстрела.

Если огонь ведется по танку – эффективнее всего будет стрелять с фланга или в его кормовую часть. Если нужно поразить другую бронетехнику, то целить можно в любую часть. Этот гранатомет способен справиться с такими задачами.

Какие цели может поражать Panzerfaust 3

Что касается цены, то стоимость в Бундесвере неохотно разглашается. По крайней мере, в открытом доступе такой информации нет. Но как бы то ни было – это хорошее оружие, которое, кроме подведения танка, может уничтожить легкобронированную технику врага. В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили оружие, которое может гарантированно сжигать российские БТРы, БМП или БМД. Ведь 700 миллиметров бронепробития с головой хватает, чтобы расправиться даже с новейшей российской БМП-3.

Как Panzerfaust 3 поможет ВСУ / Скриншот с видео

Особенности Panzerfaust 3

Сам пуск – одноразовый. Это значит, что зарядить гранату в пусковой механизм можно только в заводских условиях. В базовом варианте модуль управления огнем содержит ударно-спусковой механизм, складные рукоятки и плечевые опоры, а также оптический прицел с дальномерной сеткой. Уже сейчас для более новых моделей доступен улучшенный модуль. В нем есть оптический прицел, лазерный дальномер и баллистический компьютер, производящий расчеты.

Что касается тактико-технических характеристик, то весит Panzerfaust чуть более 15 килограммов. Имеет более метра в длину и может работать на максимальное расстояние до 400 метров. Скорость снаряда достигает 243 метров в секунду, а бронепробивание в зависимости от комплектации и модификации может достигать 900 миллиметров.

Характеристики гранатомета Panzerfaust 3 / Скриншот с видео

Как стреляет гранатомет Panzerfaust

При запуске используется динамореактивная система. Она достигается благодаря бросовому заряду и противомассе в виде металлического порошка. Она вылетает из ствола назад, чтобы компенсировать отдачу после выстрела. Когда граната покидает пусковую установку, снаряд дополнительно разгоняется благодаря реактивному ускорителю, а уже стабилизация в полете осуществляется благодаря раскладным механизмам.

Есть разные виды выстрелов. Из основных – DM 12 с коммулятивной бронебойной боеголовкой и DM 21 с тандемной для поражения танков с активной защитой. В целом же типов выстрела очень много. Всё зависит от цели, которую нужно поразить.

Как Panzerfaust 3 поможет ВСУ

Panzerfaust 3 – это хорошее дополнение к противотанковым средствам, которые ВСУ получили в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками. Такое оружие пригодится во время боев в городах и вообще на ближних дистанциях. Во время штурма и контрнаступательных действий тоже. Это хорошее, современное и невероятно мощное оружие, которое гарантированно внесет свой весомый вклад в победу Украины над российскими захватчиками.

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