З початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від партнерів різноманітну кількість протитанкових засобів, які допомогли впоратися із російським вторгненням – Javelin, NLAW, Matador. Усі вони зробили свій внесок у боротьбу з Росією. Тепер з'ясуємо, яку користь дадуть нам протитанкові гранатомети Panzerfaust 3.

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Що відомо про Panzerfaust 3

Panzerfaust 3 – це представник третього покоління ручних протитанкових гранатометів, які з'явилися у Німеччині ще в часи Другої світової війни. Нова модель, яку отримали ЗСУ, вироблена 1978 року компанією Dynamit-Nobel AG. На озброєння Бундесверу його прийняли лише у 1987 році після довгих випробувань. До слова, у масове виробництво він став лише в 90-х роках.

Особливості гранатомета Panzerfaust 3 / Скриншот із відео

Боєприпаси до цього гранатомета – це взагалі окрема історія. Їх виготовляють за ліцензією Південної Кореї та Швейцарії, де ці Panzerfaust перебувають на озброєнні. Уже станом на сьогодні сімейство гранатометів Panzerfaust має чимало варіантів та моделей, призначених для боротьби з найрізноманітнішою технікою.

На що здатен гранатомет Panzerfaust 3

Panzerfaust – це зброя для ведення бою на максимально близьких дистанціях. Його прицільна дальність по стаціонарних цілях – до 400 метрів. Якщо ж говорити про маневрені об'єкти, то дальність зменшується до 300 метрів.

Однак, для найбільш ефективного результату рекомендовано стріляти з 200 метрів. А це вже фактично впритул. Це дуже близько, але це гарантовано завдасть максимальної шкоди. Panzerfaust може стріляти різними реактивними гранатами. Є бронебійні на 700 міліметрів, існують також версії, які здатні пробивати броню в 900 міліметрів із тандемною боєголовкою.

Чим особливий та як працює гранатомет Panzerfaust 3: дивіться відео

У цього гранатомета є свої особливості стрільби. Оператор має переконатися, що позаду на відстані в 10 метрів немає стіни чи якоїсь іншої перешкоди. Тобто із закритих чи тісних приміщень із нього не постріляєш. Ціль потрібно добре зафіксувати у прицілі, а після запуску одразу залишити вогневу позицію, навіть не чекаючи результату пострілу.

Якщо вогонь ведеться по танку – найефективніше буде стріляти з флангу або в його кормову частину. Якщо ж потрібно уразити іншу бронетехніку, то цілити можна в будь-яку частину. Цей гранатомет здатен впоратися із такими завданнями.

Які цілі може уражати Panzerfaust 3

Щодо ціни, то вартість у Бундесвері неохоче розголошують. Принаймні у відкритому доступі такої інформації немає. Та як би там не було – це хороша зброя, яка, окрім підбиття танка, може знищити легкоброньовану техніку ворога. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали зброю, яка може гарантовано спалювати російські БТРи, БМП чи БМД. Адже 700 міліметрів бронепробиття з головою вистачає, щоб розправитися навіть із найновішою російською БМП-3.

Як Panzerfaust 3 допоможе ЗСУ / Скриншот із відео

Особливості Panzerfaust 3

Сам пуск – одноразовий. Це означає, що зарядити гранату в пусковий механізм можна лише в заводських умовах. У базовому варіанті модуль управління вогнем містить ударно-спусковий механізм, складні руків'я та плечові опори, а також оптичний приціл із далекомірною сіткою. Вже зараз для новіших моделей доступний покращений модуль. У ньому є оптичний приціл, лазерний далекомір і балістичний комп'ютер, який здійснює розрахунки.

Щодо тактико-технічних характеристик, то важить Panzerfaust трохи більш ніж 15 кілограмів. Має більш як метр у довжину і може працювати на максимальну відстань до 400 метрів. Швидкість снаряда досягає 243 метрів на секунду, а бронепробиття, залежно від комплектації та модифікації, може сягати 900 міліметрів.

Характеристики гранатомета Panzerfaust 3 / Скриншот із відео

Як стріляє гранатомет Panzerfaust

Під час запуску використовується динамореативна система. Вона досягається завдяки викидному заряду та протимаси у вигляді металевого порошку. Вона вилітає зі ствола назад, щоб компенсувати віддачу після пострілу. Коли ж граната покидає пускову установку, снаряд додатково розганяється завдяки реактивному прискорювачу, а вже стабілізація в польоті здійснюється завдяки розкладним механізмам.

Є різні види пострілів. З основних – DM 12 із комулятивною бронебійною боєголовкою та DM 21 з тандемною для ураження танків, які мають активний захист. А загалом типів пострілу є дуже багато. Усе залежить від цілі, яку потрібно уразити.

Як Panzerfaust 3 допоможе ЗСУ

Panzerfaust 3 – це хороше доповнення до тих протитанкових засобів, які ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Така зброя стане в пригоді під час боїв у містах та й загалом на ближніх дистанціях. Під час штурму та контрнаступальних дій – також. Це хороша, сучасна і неймовірно потужна зброя, яка гарантовано зробить свій вагомий внесок у перемогу України над російськими загарбниками.

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