Сучасна війна – це не лише артилерійські баталії чи обмін ракетами із РСЗВ. Ближні бої також є складними й важливими маневрами, які кардинально відрізняється від звичних всім польових і окопних воєн. Перемагати ворога на полі бою допомагає не лише майстерність, а й зброя. З'ясуймо, яку роль у війні відіграє ПТРК NLAW.

До теми Броньовик Husky вже працює на фронті: все, що треба знати про потужного звіра від британців

Яке завдання ставили розробники

Комплекс NLAW можна підготувати до бою за лічені секунди. Він максимально простий у використанні й створений для того, щоб приносити перемогу в боях на ближніх дистанціях. Все що потрібно – натиснути на спусковий гачок. Після цього ракета зробить все сама.

Завдяки стратегічному партнерству зі США й нашими західними союзниками, ЗСУ отримали чудову нагоду випалити сотні танків, БМП й тисячі окупантів, які прийшли на українську землю.

Що відомо про ПТРК NLAW: дивіться відео

Розробкою цього комплексу займалися десятки компаній з Британії та Швеції ще у 2000-их роках. Завдання перед ними стояло непросте – представити сучасну, максимально просту й швидку у використанні зброю.

Головним викликом для розробників було те, що NLAW мав би мати такі характеристики, які б дозволили використовувати його під час вуличних боїв. Це складно, адже означає, що з цієї зброї треба стріляти з вікон, підвалів, укриттів та схованок. Попри це вона не має видавати позиції стрільця.

Як функціонує зброя

У серійне виробництво NLAW запустили у 2004 році. Протитанковий комплекс зміг за 3 секунди фіксувати, а потім знищувати ціль. Від оператора потрібно лише зафіксувати мішень у прицілі й потримати так впродовж трьох секунд. За цей час цифрові системи самостійно вирахують дистанцію, траєкторію польоту, погодні умови тощо.

Після запуску ракета переслідуватиме ціль аж поки не влучить в неї. До слова, снаряд має 2 типи атаки:

згори, якщо потрібно вразити танк, оскільки дах і башта – це найменш броньовані місця;

по прямій на випадок, якщо знищити потрібно середньоброньовану або легку техніку.



Ракета переслідує ціль / Скриншот з відео 24 каналу

Крім цього, постріл може бути навіть із місць, де рух або пересування обмежені. Тобто із тісних і навіть закритих приміщень. Система пуску працює двома етапами: під час першого вибивний заряд викидає ракету із пускового тубуса, а після подолання кількох метрів починається другий етап. На безпечній від стрільця відстані запускається шаровий твердопаливний двигун, який і рухає ракету вперед.

Чому проти NLAW не встоїть жоден танк

Одна із найбільших переваг NLAW у тому, що цією зброєю можна навчитися користуватися всього за кілька годин. Водночас портативність та можливість знищувати важку броньовану техніку зробили цей комплекс одним із найкращих у своєму класі.

NLAW пробиває броню товщиною до 500 міліметрів, а цього не має жоден сучасний танк. До слова, працювати з цим озброєнням можна практичну в будь-яку погоду. Від мінус 38 до плюс 63 градусів за Цельсієм.



Навчитися стріляти з NLAW можна за кілька годин / Скриншот з відео 24 каналу

Збити або перехопити ракету випущену з NLAW неможливо, адже принцип наведення тут оптичний з інерційною системою. Сам сигнал до підриву кумулятивної головки йде від магнітного підривача.

Це означає, що випущена ракета рухається до цілі не за допомогою лазерного наведення, а по заздалегідь розрахованій траєкторії та підривається на висоті 1 метр над баштою танка. Тож жоден танк згори не має потужної броні. Це означає, що непосильного танка для NLAW не існує.

Коли NLAW вступає в гру

Тепер якщо говорити за тактико-технічні характеристики цього озброєння, то NLAW важить майже 12,5 кілограмів. Має більше ніж метр в довжину. Тобто це доволі компактна зброя. Початкова швидкість ракети – 40 метрів на секунду, а максимальна – 200. Максимальна дальність стрільби – 800 метрів.

Конструкція NLAW дозволяє підлаштувати його під свої потреби, специфіку та методи ведення бою. Наприклад, комплекс можна обладнати тепловізором і додатковими прицілами. Таким чином є можливість виконувати завдання в будь-який час доби.

Характеристики NLAW/ Скриншот з відео 24 каналу

Проте не варто забувати, що ефективна робоча дальність використання NLAW – від 20 до 800 метрів. Однак більше йому й не потрібно. NLAW із самого початку й створювався як зброя для боїв на ближніх дистанціях і переважно у містах.

Саме тому NLAW називають останнім рубежем протитанкової оборони. Вони вступають в гру лише тоді, коли ворог на важкій броньованій техніці вже потрапив у місто. Коли "Стугни" й "Джавеліни" вже попрацювали на своїх ефективних робочих дистанціях в 1 – 3 кілометри.

Зараз на озброєнні ЗСУ є РПГ-7, РПГ-19 і РПГ-26, але їхня дальність роботи до 300 метрів. Інколи цього катастрофічно мало. Тож завдяки стратегічному партнерству зі США та союзниками Україна отримала комплекси здатні трощити ворога на чималеньких відстанях в ближніх боях.

Як спрацював NLAW у війні

Тільки в перші два тижні війни ЗСУ вдалося знищити понад 300 російських танків. NLAW відіграв тут свою важливу роль, адже така зброя повністю змінює концепцію бою в містах і навіть в лісистих місцевостях.



NLAW дозволяє оборонятися навіть у місті / Скриншот з відео 24 каналу

Ворог більше не може вільно й безперешкодно заїхати на броньованій техніці в міста, бо з кожного вікна, куща, із кожного закутка на нього чекатиме смерть. Завдяки стратегічному партнерству зі США та західними країнами, як от Швеція та Британія, ЗСУ отримали сучасні, потужні й неймовірно точні комплекси здатні знищити ворога у якому б танку він не сидів.