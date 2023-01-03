Зокрема, наприкінці 2022 – на початку 2023 року Володимир Путін видав низку указів, згідно з якими окупантам обіцяють "золоті гори" та прославлення у кіно. Інформація про це появилася на сайті самого диктатора, а також у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Гроші та соціальні гарантії для окупантів

Так, 31 січня Володимир Путін вирішив порадувати своїх посіпак та підписав указ про додаткові соціальні гарантії та виплати:

військовослужбовцям,

росгвардійцям,

членам їх сімей.

Згідно з ним їхнім сім'ям у разі їх гибелі в ході так званої спецоперації буде виплачено 5 мільйонів рублів, а раненим – 3 мільйони рублів. Однак чи поведуться щиро вчергове росіяни на такі обіцянки – не зрозуміло, адже після початку часткової мобілізації було яскраво видно, наскільки виконуються обіцянки Кремля. Зокрема відомі випадки, коли замість обіцяних грошей сім'ям загиблих чи мобілізованих видавали рибу, а то й просто кригу.

Також заманює у загарбницьку армію й обіцянками зараховувати у пенсійний стаж 1 день "виконання завдань" на фронті за 2. Однак чи є сенс на це погоджуватися – питання риторичне. Особливо з огляду на статистику досягнень захисників України, згідно з якою можливості дожити до пенсії позбуваються сотні загарбників щодня.

Не забув Путін і про "прекрасне далеке". Тож доручив розробити програму, спрямовану на забезпечення професійної перепідготовки, працевлаштування, реабілітації та психологічного супроводу осіб, які вирішили покращити своє фінансове становище шляхом вбивств народу іншої держави.

Суперлиходії у кіно

Не забули у Росії й про важливість впливу пропаганди. Так, там хочуть не лише пропагувати військове кіно, а й створювати нове, "документальне", про "визволення" українських земель невідомо від чого. У цих фільмах осіб, які охоче вбивали, гвалтували, здійснювали терор та геноцид зображуватимуть, цитуємо, як людей, "які виявили відвагу, мужність та героїзм".

Задля цих "високих цілей" міністерство культури Росії повинно забезпечити показ у кіно російських стрічок на теми, присвячені так званій СВО, "боротьбі з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології", а також організувати фестиваль патріотичного документального кіно.

Ба більше, у Росії хочуть із залученням військових, які брали участь у війні проти України, створити громадські простори, артоб'єкти та шкільні музеї, присвячені власне учасникам цієї кровожерливої війни, щоб пропагувати їхній "героїзм" і серед найменших. Тож чи культура дійсно залишається поза політикою – питання риторичне.

Підготовка військових частин

На підготовку нової хвилі мобілізації гарматного м'яса вказує також пункт в указі, згідно з яким у міноборони Росії повинні до 1 лютого доповісти щодо забезпечення військових частин та підрозділів військ країни-агресорки, які беруть участь у війні проти України. Мовиться про забезпечення:

озброєнням,

військовою та спеціальною технікою,

матеріальними засобами та ресурсами,

обмундируванням та екіпіруванням,

мобільними засобами розвідки,

засобами індивідуального бронезахисту маскування.

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