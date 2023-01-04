На це в ефірі з Марком Фейгіним відреагував радник ОП Олексій Арестович. За його словами, Путін наразі бореться за "фізичне виживання". Саме для цього йому й потрібна нова хвиля мобілізації у Росії.

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Диктатор з Кремля боїться смерті

Йому потрібен глухий кут, потрібні переговори, які продасть за перемогу, бо поразка означає для нього політичну смерть, а далі й фізичну... Йому не пробачать, у тому числі й серед найближчого оточення. (Путін – 24 Канал) б'ється за власне виживання,

– наголосив Арестович.

Єдиний спосіб цього уникнути, переконаний Арестович, – "поховати сотні тисяч росіян, які мають померти, щоб не помер він".

Росія може набрати ще 200 – 300 тисяч бійців

За словами Арестовича, Кремль під час нової хвилі мобілізації може зібрати ще 200 – 300 тисяч солдатів. Їх відправлять до України на вірну погибель.

Радник ОП додав, що мобілізація повинна розпочатися орієнтовно 5 січня. Під неї, зауважив він, у Росії закриватимуть кордони. Наразі всередині країни точаться дискусії, коли та для яких категорій це робити. Але саме рішення уже ухвалили.

Залишається питання у її масштабах та термінах. Тому що вони розуміють, що від другої хвилі побіжить черговий мільйон як мінімум,

– зазначив Арестович.

Водночас, пояснює радник ОП, слід розуміти, що мобілізація у Росії триває з березня 2022 року. На початку вона була прихованою. А вже з вересня отримала умовну назву "часткова".

Під час так званої хвилі мобілізації у Росії вдалося набрати близько 300 тисяч бійців. З них 150 тисяч відправили або на фронт або в райони, наближені до нього. Частині пощастило менше, адже їх практично відразу спрямували "затикати дірки". Мовиться про поповнення ними розбитих формувань ворога.

Решту ж спрямували до навчальних таборів. Зокрема й у Білорусі. Там бійці проходять підготовку. Цими бійцями "поповнюють кадри в частинах, які тут сильно прорідилися". Арестович зазначив, що частина з них уже прибула до України.

Радник ОП додав, що доля 200 тисяч бійців з першої хвилі "часткової мобілізації" уже вирішена. Тож українцям слід очікувати на черговий "російський наступ найближчим часом". Він зауважив, що найближчими місяцями стане зрозуміло, як і куди цих солдатів кинуть у Кремлі.

Нам може стати значно важче, проте в будь-якому випадку ми поховаємо їх за 2– 3 місяці. За цей час противник сподівається мобілізувати ще 300 тисяч і продовжити криваву бійку,

– наголосив він.

Підсумовуючи вище сказане, Арестович пояснив, що Путін змушений продовжувати війну. І робить він це для того, щоб відтермінувати поразку Росії в надії на те, що Україна зламається та погодиться на переговори. Але цього не станеться, наголосив він.

У цьому матеріалі ми розповідали, якими методами Путін намагається заманити росіян до війська. Не обходиться як без фінансового заохочення, так і активної роботи пропаганди. Нагадаємо, що в останню Кремль вливає мільярди доларів щороку.