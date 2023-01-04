Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Валентин Гладких. На його думку, навряд росіяни зможуть зібрати схоже за потужністю угруповання до того, яке було в лютому 2022 року.

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"Дві команди виходять на футбольне поле, і кожна ставить за мету перемогти. А далі все залежить від того, хто краще підготував гравців, чи тренер був кращим, правильно вибудував тактику, де виконавці були кращими. В результаті рахунок буде на табло", – порівняв ситуацію Валентин Гладких.

На думку політолога, "рахунок на табло" наступний: 24-25 лютого росіяни стояли під Києвом, а на сьогодні левова частка захоплених територій звільнена. Наразі просування російських військ є настільки мізерними і незначущими, що цим, як досягненнями, можна знехтувати. У той же час контрнаступ української армії є настільки потужним, що на нього не можна заплющити очі.

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У лютому напад був малоймовірним

За словами Валентина Гладких, багато західних експертів говорили, що якщо росіяни і готують напад, то навряд його здійснять, бо у них немає резервів, військово-польових шпиталів, банків крові, які необхідні для лікування поранених.

Не було ударного угруповання у класичному розумінні цього слова. Чи стримало росіян це від наступу? Ні, не стримало,

– нагадав політолог.

Росія відповідає тупістю

Політолог поділився, що коли проводиться аналітика, то спираються на правила поведінки людини при здоровому глузді. Росіяни не завжди цьому відповідають.

Отто фон Бісмарку приписують фразу: "Не задумуйте проти Росії якихось мудрих планів. Вона на будь-який ваш мудрий план відповість безпросвітною тупістю",

– процитував політолог.

Тому, на думку Гладких, наступати Росії чи ні – це їхні проблеми. Задача українського військового та політичного керівництва – дати відсіч, якщо окупанти таки реалізують свою забаганку про наступ.

"Дивлячись на динаміку, яка є безпосередньо на фронтах, нині ініціатива явно не в руках росіян", – підсумував політолог.

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