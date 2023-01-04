Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Валентин Гладких. На його думку, навряд росіяни зможуть зібрати схоже за потужністю угруповання до того, яке було в лютому 2022 року.
До теми Україна планує серйозний наступ навесні, – Буданов.
"Дві команди виходять на футбольне поле, і кожна ставить за мету перемогти. А далі все залежить від того, хто краще підготував гравців, чи тренер був кращим, правильно вибудував тактику, де виконавці були кращими. В результаті рахунок буде на табло", – порівняв ситуацію Валентин Гладких.
На думку політолога, "рахунок на табло" наступний: 24-25 лютого росіяни стояли під Києвом, а на сьогодні левова частка захоплених територій звільнена. Наразі просування російських військ є настільки мізерними і незначущими, що цим, як досягненнями, можна знехтувати. У той же час контрнаступ української армії є настільки потужним, що на нього не можна заплющити очі.
Повторний наступ Росії: дивитися відео
У лютому напад був малоймовірним
За словами Валентина Гладких, багато західних експертів говорили, що якщо росіяни і готують напад, то навряд його здійснять, бо у них немає резервів, військово-польових шпиталів, банків крові, які необхідні для лікування поранених.
Не було ударного угруповання у класичному розумінні цього слова. Чи стримало росіян це від наступу? Ні, не стримало,
– нагадав політолог.
Росія відповідає тупістю
Політолог поділився, що коли проводиться аналітика, то спираються на правила поведінки людини при здоровому глузді. Росіяни не завжди цьому відповідають.
Отто фон Бісмарку приписують фразу: "Не задумуйте проти Росії якихось мудрих планів. Вона на будь-який ваш мудрий план відповість безпросвітною тупістю",
– процитував політолог.
Тому, на думку Гладких, наступати Росії чи ні – це їхні проблеми. Задача українського військового та політичного керівництва – дати відсіч, якщо окупанти таки реалізують свою забаганку про наступ.
"Дивлячись на динаміку, яка є безпосередньо на фронтах, нині ініціатива явно не в руках росіян", – підсумував політолог.
Повторний наступ росіян: прогнози
- На серйозні наступальні дії на низці напрямків в московитів не вистачить навичок і вмінь. Активізація дій по фронту для сковування українського маневру може виявитися посильною для Московії.
- На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, росіяни посилюють свої позиції у місті Валуйки. Якщо відбудеться наступ незабаром, то саме з Валуйок.
- Радник ОП Олексій Арестович вважає, що навіть у випадку нової хвилі мобілізації і здійснення Росією повторного наступу, армію окупантів поховають за 2 – 3 місяці.
- Натомість начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував великий наступ ЗСУ навесні.