Такое мнение 24 Каналу выразил секретарь СНБО Алексей Данилов. Кроме того, сообщается, что и к наступлению из Белоруссии нужно быть готовыми.

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Украина готовится к любым сценариям

Данилов рассказал, что Украина готовится к любому развитию событий и 5 января состоялось уже второе заседание Ставки Главнокомандующего под председательством Президентом нашей страны. Там были проговорены эти вопросы, есть понимание того, что происходит.

Дело в том, что Россия – это страна, которая к определенным датам должна что-то сделать. Когда она совместно со всеми делала пятилетку за 3 года, то до 1 мая, там что не день то праздник. Конечно, до 24 февраля Путину и его помету надо что-то показать, показать какие-то достижения,

– отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что Украина учитывает определенные маркеры и понимает, что Россия может дойти до определенного обострения. В частности, один из маркеров это то, что часть зэков отпустили домой и показали, что они могут, находясь на войне, уехать домой уже свободными.

"Это создано для того, чтобы набирать остальных. Не хватает этих мобилизованных, потому что наши ВСУ крошят их, как оливье на Новый год в Советском союзе, утром до вечера. Здесь много маркеров, указывающих на то, что в феврале может быть обострение", – заметил Данилов.

Данилов рассказал о возможном обострении в феврале: смотрите видео

Вербовка русских зеков

По его словам, Пригожин вербует зэков из разных российских тюрем. Это говорит о том, что у них не хватает возможности выполнить те обязательства, которые Пригожин брал перед Путиным. Он обещал, что положит Путину Бахмут до ног за 2 недели, месяц, но сейчас эта ситуация растянулась на 5 месяцев.

У них нет никакой способности решить этот вопрос. Конечно, они могут брать откуда угодно. Мы уже видели летом наемников "Вагнера", которых они брали в Сирии или других странах, потому что это точно не были россияне. Нашим военным безразлично кого убивать, если они ворвались на нашу территорию,

– подчеркнул секретарь СНБО.

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