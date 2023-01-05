Об этом 24 Каналу рассказал военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась. Он сообщил, что многие украинские диверсанты работают на временно оккупированных территориях и даже в России.

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В декабре 2022 россияне объявили, что они ликвидировали в Брянской области украинскую диверсионную группу из 4 человек. Позже Генштаб Украины подтвердил эту информацию. Это первый известный факт обнаружения украинских ДРГ на территории России.

Герои украинской ДРГ

Карась подчеркнул, что говорить о таких людях необходимо, чтобы прославить их героизм. Это показывает престиж украинских диверсионно-разведывательных групп. Эти военные, рискуя жизнью, делают хлопок там, где россияне боялись даже думать о присутствии украинцев.

Они делали много хлопков. Таких групп, как я знаю, работает немало. И работают они в разных структурах,

– добавил военнослужащий.

Карась о работе украинских ДРГ: смотреть видео

Россиянам такие масштабы не снились

Карась недавно общался со знакомым, который находится там, где нас нет. Их группа с собой взяла много интересного и готовит там интересную операцию.

По собственному анализу работы украинских диверсионных групп от Белгорода до Херсонщины, военный заключил, что планы у них масштабные: "Наши диверсанты работают очень смело, россияне так работать боятся".

Мы "уделили" российское ДРГ. Сейчас я не вижу примеров, когда они добивались таких смелых результатов и такой активной работы, как наши диверсанты и наши разведывательные группы,

– подчеркнул военнослужащий.

По словам Карася, разведчики забрали очень много врагов и сделали много хлопков. Их смерть он не называет слишком горькой, ведь военные были подготовлены, мотивированы и сделали очень много серьезных дел: "Война это война, потери всегда будут. Эти ребята настоящие герои, проделавшие большую работу и ушедшие как воины".

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