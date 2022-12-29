В результате взрывов повреждены самолеты, транспортные средства, а также личный состав. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

К теме Такие инциденты будут продолжаться и дальше, – в разведке отреагировали на новый "хлопок" в Энгельсе

Речь идет о более чем трех погибших, как первоначально заявляли россияне,

– рассказал Юсов.

Чиновник подчеркнул, что военная инфраструктура России продолжает деградировать. Поэтому такие инциденты могут повториться и дальше. Ответственность за "хлопок" на своей территории несет только государство-агрессор.

Обратите внимание! В Энгельсе 29 декабря также слышали взрывы и воздушную тревогу. оккупанты рассказывали о ПВО, но российские СМИ писали, что захватчики могли сбить свой же Су-27.

Что известно о "хлопке" в Энгельсе

Ночью 26 декабря на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области прогремели взрывы. Там базируется стратегическая авиация русской армии. оккупанты заявляли, что якобы была атака беспилотников.

Убеждали, что техника не была повреждена. Также говорили, что в результате "хлопка" погибли три человека, четверо госпитализированы. Хотя верить информации захватчиков, конечно, не стоит.