Взрывы являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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За взрывы ответственна Россия
За происходящее на территории государства-агрессора отвечает российская власть.
Очевидно, это не первый и не осанный случай. В дальнейшем военная инфраструктура будет дальше деградировать. Такие инциденты, наверное, будут продолжаться,
– убежден Юсов.
Также он прокомментировал предыдущий "хлопок" в Энгельсе. Юсов отметил, что точно известно о поражениях самолетов, транспортных средств, а также личном составе. Речь идет о большем, чем трое погибших.
Взрывы на "Энгельсе": что известно
- В Энгельсе в Саратовской области 29 декабря звучала воздушная тревога. Местные слышали взрывы. оккупанты, по традиции, уверяли, что якобы работает ПВО.
- Российские СМИ писали, что над Энгельсом оккупанты могли сбить свой же Су-27. Указали, что пилот мог погибнуть.
Напомним, ночью 26 декабря на аэродроме также раздавался взрыв и. Были жертвы и пострадавшие. Захватчики сообщали о трех погибших и четырех травмированных, среди которых могли быть и боевые летчики.