Взрывы являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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За взрывы ответственна Россия

За происходящее на территории государства-агрессора отвечает российская власть.

Очевидно, это не первый и не осанный случай. В дальнейшем военная инфраструктура будет дальше деградировать. Такие инциденты, наверное, будут продолжаться,

– убежден Юсов.

Также он прокомментировал предыдущий "хлопок" в Энгельсе. Юсов отметил, что точно известно о поражениях самолетов, транспортных средств, а также личном составе. Речь идет о большем, чем трое погибших.

Взрывы на "Энгельсе": что известно

В Энгельсе в Саратовской области 29 декабря звучала воздушная тревога. Местные слышали взрывы. оккупанты, по традиции, уверяли, что якобы работает ПВО.

Российские СМИ писали, что над Энгельсом оккупанты могли сбить свой же Су-27. Указали, что пилот мог погибнуть.

Напомним, ночью 26 декабря на аэродроме также раздавался взрыв и. Были жертвы и пострадавшие. Захватчики сообщали о трех погибших и четырех травмированных, среди которых могли быть и боевые летчики.