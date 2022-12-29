Внаслідок вибухів пошкоджено літаки, транспорті засоби, а також особовий склад. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми Такі інциденти триватимуть і далі, – у розвідці відреагували на нову "бавовну" в Енгельсі

Мовиться про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни,

– розповів Юсов.

Посадовець наголосив, що військова інфраструктура Росії продовжує деградувати. Тому такі інциденти можуть повторитись і надалі. Відповідальність за "бавовну" на своїй території несе лише держава-агресор.

Зверніть увагу! В Енгельсі 29 грудня також чули вибухи та повітряну тривогу. Окупанти розповідали про ППО, але російські ЗМІ писали, що загарбники могли збити свій же Су-27.

Що відомо про "бавовну" в Енгельсі

Вночі 26 грудня на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області пролунали вибухи. Там базується стратегічна авіація російської армії. Окупанти заявляли, що нібито була атака безпілотників.

Переконували, мовляв, техніка не була пошкоджена. Також говорили, що внаслідок "бавовни" загинули троє людей, четверо госпіталізовані. Хоча вірити інформації загарбників, звісно, не варто.